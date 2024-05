Sindicato dos jogadores mostra “preocupação” com balneário do Complexo do Marítimo

O Sindicato dos Jogadores emitiu hoje, quinta-feira, um comunicado no qual expressa "preocupação" face ao estado dos balneário destinado à equipa visitante do Complexo do Marítimo. A posição do organismo presidido por Joaquim Evangelista surge depois de Andrea Norheim, defesa do Sporting, ter denunciado as más condições do espaço através de um vídeo nas redes sociais no final do jogo em que a equipa leonina goleou, 7-0, o Marítimo, em jogo referente à Liga BPI.

Eis, na íntegra, o comunicado:

“Tendo tomado conhecimento das condições de deterioração encontradas no balneário utilizado pelo plantel do Sporting CP no campo do CS Marítimo e conhecendo outros relatos semelhantes, quer em ambiente de treino quer de jogo, o Sindicato dos Jogadores manifesta a sua preocupação, tendo já interpelado a Federação Portuguesa de Futebol sobre este caso em concreto.

Além do Acordo Coletivo de Trabalho que as jogadoras em Portugal merecem e reivindicam, é urgente refletir sobre medidas concretas que possam contribuir para a melhoria das condições de treino e de jogo, um dos principais entraves ao desenvolvimento sustentável da modalidade e capacidade de profissionalização das Ligas nacionais, de acordo com um estudo que está a ser levado a cabo pelo projeto europeu Raising Our Game Europe- ROGE25, que o Sindicato dos Jogadores integra.

Urge, por isso, rever e direcionar recursos para as infraestruturas do futebol feminino em Portugal.”