Jogadora do Sporting critica más condições dos balneários do Campo da Imaculada Conceição

A defesa central do Sporting, Andrea Norheim, recorreu hoje às suas redes sociais para se queixar das condições higiénicas do balneário no Campo da Imaculada Conceição, em Santo António, que a equipa utilizou esta manhã no encontro frente ao Marítimo.

No vídeo publicado na sua página pessoal do 'Tik Tok', que depressa foi largamente difundido pelos jornais desportivos, a atleta norueguesa mostrou como os chuveiros estavam sujos, mostrando mesmo a presença de uma barata num dos pavimentos, o que levou-a a comentar que o balneário "mais parece uma prisão".

O vídeo foi entretanto apagado pela jogadora e, segundo o que o jornal A Bola avança, o Sporting já contactou o Marítimo a lamentar o sucedido.

O Marítimo recebeu hoje o Sporting e sofreu uma pesada derrota, por 7-0, em partida a contar para a 20.ª jornada da Liga BPI.