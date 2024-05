Festival Regional de Dança Escolar começa amanhã

O Festival Regional de Dança Escolar é uma iniciativa da Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia, operacionalizada pela Direcção de Serviços de Educação Artística, através da qual se pretende divulgar junto da comunidade as práticas de dança educativa desenvolvidas em contexto escolar.

Este evento, que está integrado no Programa da Festa da Flor 2024, numa parceria com a Secretaria Regional de Turismo e Cultura, decorrerá nos dias 9 e 10 de Maio, no palco dos concertos, na Placa Central da Avenida Arriaga. Contará com duas sessões diárias, às 11 e às 15 horas, cada uma com a duração de 45 minutos.

Este festival reúne grupos e alunos que desenvolvem a dança em contexto curricular - no caso do 1.º ciclo do ensino básico - e a Modalidade Artística de Dança nas escolas dos 2.º e 3.º ciclos do ensino básico e secundário da Região Autónoma da Madeira. Durante dois dias, o público poderá assistir e desfrutar da interpretação dançada de dezenas de temas, perpassando diversos estilos, do tradicional ao contemporâneo, do pop rock ao hip hop, entre outros.

A sessão das 15 horas do dia 10 contará com a presença do Secretário Regional de Educação, Ciência e Tecnologia, Jorge Carvalho, e inclui entrega de certificados de participação.

Esta iniciativa pretende valorizar e tornar público o trabalho desenvolvido com os alunos na Modalidade Artística de Dança, bem como animar o centro do Funchal. Nesta edição, o festival conta com a participação de 13 escolas e um total de 252 alunos e terá a seguinte organização:

Programa

9 de Maio

| 11h00

Escola Básica com Pré-Escolar Bartolomeu Perestrelo

Escola Básica e Secundária Padre Manuel Álvares

Escola Básica do 1º Ciclo com Pré-Escolar e Creche da Nazaré

| 15h00

Escola Básica com Pré-Escolar e Creche dos Louros

Escola Básica com Pré-Escolar e Creche Professor Eleutério de Aguiar

Escola Básica do 1º Ciclo com Pré-Escolar e Creche de São Vicente

Escola Básica do 1º Ciclo com Pré-Escolar e Creche de Santa Cruz

10 de Maio

| 11h00

Escola Básica com Pré-Escolar Dr. Eduardo Brazão de Castro

Escola Básica do 1º Ciclo com Pré-Escolar do Caniço

Escola Básica do 1º Ciclo com Pré-Escolar e Creche da Quinta Grande

| 15h00

Escola Básica dos 2.º e 3.º Ciclos Dr. Horácio Bento de Gouveia

Escola Secundária Jaime Moniz

Escola Básica do 1º Ciclo com Pré-Escolar da Achada