'Protecção de Crianças e Jovens no Desporto' foi tema de debate

A Direcção Regional de Desporto, no âmbito do seu plano de formação para 2024, promoveu, em colaboração com o IPDJ - Instituto Português do Desporto e Juventude e o Instituto da Segurança Social da Madeira (ISSM), o segundo bloco formativo subordinado ao tema 'Proteção de Crianças e Jovens no Desporto', evento que decorreu no auditório da Reitoria da Universidade da Madeira, no Colégio dos Jesuítas.

Esta iniciativa teve como oradores Raquel Albino do IPDJ, coordenadora nacional do projecto do Conselho da Europa 'Child Safeguarding in Sport' e de Paula Mesquita, coordenadora regional do Plano Regional para a Infância e Juventude do ISSM, e foi moderada pelo Embaixador do Plano Nacional de Ética no Desporto, Carlos León.

Na sessão de abertura, que contou com a presença da vice-reitora da Universidade da Madeira Catarina Fernando, o director regional de Desporto, David Gomes, destacou a importância e pertinência deste módulo formativo.

"Desde logo a pertinência do tema escolhido. Entendemos ser um tema atual e que infelizmente faz ainda parte das nossas preocupações, o que não deveria ser assim", destacou para logo justificar.

Não deveria ser importante todos nós responsáveis debater a segurança das crianças, algo que deveria ser natural. Efetivamente nem deveríamos debater este assunto. Para todos os efeitos, verificamos que hoje os desafios da sociedade não só no desporto, mas também neste plano, é uma temática imergente e algo que nós devemos comungar de algumas preocupações no sentido de salvaguardar sempre a segurança maior dos nossos jovens David Gomes, director regional de Desporto

Reforçando o papel do desporto no processo formativo, mas também deixando algumas sugestões e reflexões para o debate, David Gomes salientou que "o desporto é uma escola de valores que se quer pura, como é a nossa escola desportiva, formativa, educativa. Não podemos aceitar que as crianças não sintam essa segurança. Algumas problemáticas se levantam e permitam-me situar até em questões incongruentes da nossa sociedade", disse.

E acrescentou: "Não é só preocupante a segurança das crianças no plano físico, ou seja, se prepararmos bem todo o trabalho envolvente, espaços desportivos, recintos formatados e homologados para a prática desportiva, não é tão preocupante a ação dos técnicos, hoje, mas capacitados e habilitados. Há outras questões que se levantam, como é o caso bullying desportivo, a pressão que os familiares exercem sobre os jovens, todos nós temos de estar atentos aos comportamentos lesivos do processo formativo. Hoje chegamos ao ponto onde tantas vezes temos de proteger os jovens praticantes da própria família, o que constituiu um contra-senso. Temos de estar atentos a tudo e a todos os que nos rodeiam na formação dos jovens”, concluiu.