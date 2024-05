Savoy Palace abre hoje portas para acção de recrutamento

Conforme noticiou o DIÁRIO, a Savoy Signature está a recrutar para os seus hotéis no Funchal. É com este objectivo em mente, que o grupo realiza, hoje, o seu 'Open Day Recrutamento', no hotel Savoy Palace.

Com o objetivo de reforçar as equipas de cinco das suas sete unidades (The Reserve, Savoy Palace, Royal Savoy, NEXT e Gardens) a marca dá a conhecer as cerca de 40 vagas disponíveis para os diferentes espaços, desde restaurante e bar, andares, cozinha, pastelaria, copa, recepção, piscina e spa.

Entre as 9 e as 10 horas, decorre a recepção e registo de candidaturas (devendo os candidatos trazer consigo o currículo).

Para as 10 horas está marcada a apresentação da Savoy Signature e visita virtual aos hotéis do grupo, que será seguida de uma visita guiada ao hotel Savoy Palace, pelas 10h30.

Entre as 11 e às 13 horas, decorrerá a seleção dos candidatos e às 13h30 há sorteio de prémios.

Saiba que outras iniciativas estão agendadas para hoje na Madeira:

06h45 Escala Inaugural do novo navio da companhia britânica Cunard, o ‘Queen Anne’, que pernoitará no Porto do Funchal, largando amarras no dia 15 de Maio, rumo às Canárias.

09h00 O presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, José Manuel Rodrigues, preside à reunião da Comissão Permanente. A Comissão Permanente é um órgão que funciona fora do período de actividade efectiva da Assembleia Legislativa ou quando esta se encontra dissolvida, como acontece actualmente. É presidido pelo presidente da Assembleia e composto pelos vice-presidentes e pelo deputado indicado por cada um dos partidos. Os deputados indicados por cada dos partidos têm na Comissão Permanente um número de votos igual ao número de deputados que representam.

09h00 No âmbito das comemorações da Semana da Participação da Câmara Municipal do Funchal realiza-se uma sessão de assembleia para crianças e jovens – a ‘Assembleia MyPolis’ – com duas turmas do 3º ciclo.

09h00/16h00 Rastreio gratuito à tensão arterial e glicémia, na Praça Dr. João Abel de Freitas, em Santa Cruz, no âmbito da iniciativa ‘Maio, mês do coração’.

09h30 Miguel Albuquerque visita seis empresas, no Funchal, apoiadas no âmbito do CRIEE, do Instituto de Emprego da Madeira. As três primeiras empresas estão localizadas na Praça CR7.

10h00 Escola Secundária de Francisco Franco acolhe palestra ‘Energia Nuclear na era das alterações climáticas’, proferida pelo presidente do Instituto de Plasmas Bruno Soares Gonçalves.

10h00 Apresentação da Aceleradora de Comércio Digital da R.A.M - Melhor Comércio na Madeira, no Fórum Machico.

19h00 Pedro Fino vai estar presente na missa de celebração do Dia da Freguesia do Monte, na Igreja do Livramento, que será seguida de sessão solene, no auditório da igreja.

POLÍTICA | Campanha para as Eleições Regionais

IL

10h00 Acção de visibilidade sobre saúde, seguida de declarações à imprensa, às 11 horas, na Rua Fernão Ornelas (Largo do Phelps).

11h30 Visita às zonas altas do Funchal (São Roque - Monte - Santo António).

15h00 Périplo pelas barraquinhas da Festa da Flor, Sé Catedral, Rua Fernão de Ornelas, Anadia.

18h00 ‘Cerveja Liberal’ na Placa Central do Funchal.

RIR

10h00 Arruada e contacto com população de S. Martinho e Bairro da Nazaré

11h00 Iniciativa com a Comunicação Social

14h00 - Debate RTP M

PS

10h00 Conferência de imprensa com o candidato Paulo Cafôfo, no Conjunto Habitacional dos Viveiros, no Funchal.

15h15 Reunião com o presidente da direcção da EAPN – Rede Europeia Anti-Pobreza Portugal, na Sede do PS-Madeira, na Rua da Alfândega.

ADN

11h30 Acção de campanha no Sindicato dos Trabalhadores de Impostos, na Rua da Carreira.

BE

11h30 Acção de campanha no concelho de Machico, com declarações comunicação social em frente à câmara municipal.

CDU

15h00 Jornada de contacto com trabalhadores em diversas empresas e locais de trabalho e apresentação das conclusões junto à Estação de Resíduos Sólidos da CMF, nos Viveiros.

PSD

Visita à empresa Audiram.

CULTURA E ENTRETENIMENTO

O Mudas - Museu de Arte Contemporânea da Madeira acolhe a oficina criativa de cianotipia ‘Flores ao sol’, às 15h00 e às 15h15 a oficina criativa de pintura, ‘Paleta da terra’, com Cristina Perneta.

Das 10 às 12 horas e das 14h30 às 16h30, o Museu Etnográfico da Madeira realiza oficinas sobre as flores de arraial, intitulada “Flores do Povo”, no espaço exterior junto à Rua de S. Francisco.

DESPORTO

10h30 3.ª Edição Torneio de Xadrez, no Ginásio da EB1/PE/C da Ribeira Brava.

11h00 Apresentação da Festa do Desporto Escolar, no centro comercial Madeira Shopping, no Funchal. O secretário regional de Educação, Ciência e Tecnologia, Jorge Carvalho, estará presente.

18h30 O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, estará presente na entrega de diplomas a cerca de 100 atletas madeirenses, que recentemente conquistaram, individualmente ou coletivamente, títulos nacionais, europeus e mundiais. O cerimónia terá lugar na Quinta Magnólia, no Funchal.

19h00 Apresentação da Rampa Regional Cassiano’s Car – Cidade de Machico, na Cassiano’s Car, em Santa Cruz (recta superior ao aeroporto). O evento é organizado pelo Clube Automobilístico 100 à Hora da Madeira.

EFEMÉRIDES

Principais acontecimentos registados no dia 14 de Maio, Dia Paralímpico:

1811 - Independência do Paraguai.

1897 - Nasce o compositor, chefe de orquestra e clarinetista de jazz norte-americano Sidney Bechet.

1906 - Estreia-se o bailado "Coppelia", de Leo Delibes, no Reino Unido.

1915 - Revolta liderada pelo Partido Democrático contra o governo da ditadura de Pimenta de Castro. Há duas centenas de mortos e mais de mil feridos. O executivo é demitido.

1917 - Nasce o compositor norte-americano Lou Silver Harrison.

1940 - II Guerra Mundial. Morrem 400 mil civis no bombardeamento nazi da Holanda.

1941 - II Guerra Mundial. 3600 judeus são presos em Paris pelas forças nazis de ocupação.

1945 - É estabelecida a República Democrática na Áustria.

1948 - David Ben-Gurion, presidente do Conselho Nacional, lê a Declaração de Independência de Israel, no Museu de Tel Aviv, Jerusalém.

1955 - Os países do Leste europeu constituem o Pacto de Varsóvia.

1958 - Manifestações maciças de apoio a Humberto Delgado, candidato da oposição democrática à Presidência da República, no Porto.

1973 - É lançada a primeira estação espacial norte-americana Skylab 1.

1974 - É criada a Associação dos Deficientes das Forças Armadas.

1978 - Os EUA e a China assinam o primeiro acordo comercial, depois de 30 anos de afastamento.

1979 - Início do programa de rastreio neonatal em Portugal com a primeira colheita na maternidade Júlio Dinis, no Porto.

1983 -- A atleta Rosa Mota bate o recorde do mundo dos 20 km em pista, em Lisboa (1:06.55,4 horas).

1986 - Um tribunal jugoslavo condena à morte Andrija Artukovic, responsável pela polícia e pelos campos de concentração nazi na Croácia.

1990 - Morre o cantor lírico português Armando Guerreiro.

1991 - Reprivatização do jornal Diário de Notícias. Os títulos são adquiridos por cerca de 42 milhões de euros pelo consórcio da Lusomundo.

- Jiang Qing, membro do Bando dos Quatro chinês, viúva de Mao Tse-Tung (1893-1976), suicida-se depois de 15 anos de prisão. Tinha 77 anos.

1992 -- O ministro-adjunto Luís Marques Mendes, inaugura a abertura oficial do Museu da Rádio, em Lisboa.

1998 - Morre, aos 82 anos, o cantor, ator e produtor norte-americano, Francis Albert Sinatra, Frank Sinatra.

2000 - O Presidente russo, Vladimir Putin, assina um decreto que cria sete regiões em toda a Federação da Rússia e onde cada região terá um representante presidencial.

2003 - O filósofo, escritor e ensaísta Eduardo Lourenço recebe o Prémio da Latinidade da União Latina, em Lisboa.

- O filósofo e sociólogo alemão Jurgen Habermas vence o Prémio Príncipe das Astúrias de Ciências Sociais.

2004 - O petróleo atinge o preço mais alto de sempre, 41,22 dólares por barril, em Nova Iorque, EUA.

- Morre, aos 71 anos, Jesus Gil y Gil, principal acionista do Atlético de Madrid e antigo presidente do clube, promotor imobiliário e ex-alcaide de Marbella.

2005 - São sepultadas em Díli, Timor-Leste, as últimas 32 vítimas, não identificadas, dos ataques das milícias, em 1999.

- A nadadora portuguesa Susana Barroso conquista a medalha de prata nos 50 metros costas da Taça do Mundo de Natação de atletas paralímpicos, em Manchester, Inglaterra.

2006 - Segunda noite de violência em São Paulo, Brasil, com ataques a instalações policiais desencadeados pela organização criminosa Primeiro Comando da Capital. Aumenta para 52 o número de mortos.

2008 - O Zenit São Petersburgo conquista a Taça UEFA de futebol, ao derrotar o Glasgow Rangers, por 2-0, na final disputada do Estádio de Old Trafford, em Manchester, Inglaterra.

2010 - Portugal e Espanha entregam na FIFA o livro da candidatura conjunta ao Mundial de 2018 e 2022 de futebol.

- Morre, aos 66 anos, o fiscalista, professor universitário, comentador político e jurisconsulto José Luís Saldanha Sanches.

2012 - Morre, com 91 anos, Manuel Reis Santos, vice-presidente da Academia Nacional de Belas Artes.

2013 - O Conselho Nacional de Justiça do Brasil legaliza o casamento homossexual.

2016 - O Presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, ordena às autoridades que assumam o controlo das fábricas que pararam de produzir e que detenham os proprietários, um dia depois de declarar estado de emergência económica no país.

2017 - Emmamuel Macron toma posse como Presidente da República de França, tornando-se, com 39 anos, o mais jovem chefe de Estado do país.

- O Real Massamá assegura a subida à II Liga portuguesa de futebol, pela primeira vez na sua história, ao vencer a zona sul do Campeonato de Portugal, relegando o Praiense para o 'play-off' de promoção.

2018 - O parlamento da Catalunha elege Quim Torra como presidente do governo regional da região espanhola.

- É inaugurada a embaixada dos Estados Unidos em Jerusalém. A cidade foi reconhecida unilateralmente pelo Presidente norte-americano, Donald Trump, como capital de Israel.

- Morre, aos 88 anos, Tom Wolfe, escritor e jornalista norte-americano, autor de "A fogueira das vaidades".

- Morre, com 82 anos, William Vance, ilustrador belga de banda desenhada cocriador, com Jean van Ham, da série de culto "XIII".

2019 - O Superior Tribunal de Justiça do Brasil ordena a libertação do ex-Presidente Michel Temer, que poderá responder em liberdade no processo em que é acusado de corrupção.

2020 - O Bangladesh reporta o primeiro caso confirmado de covid-19 nos campos de refugiados rohingyas, onde vive cerca de um milhão de pessoas em pobreza extrema.

2021 - O ex-presidente do Banco Privado Português João Rendeiro é condenado a 10 anos de prisão efetiva.

2022 - A ONU contabiliza mais de 14 milhões de desalojados pela guerra na Ucrânia, incluindo seis milhões de refugiados, e diz tratar-se da pior crise do género na Europa desde a Segunda Guerra Mundial (1939-1945)

- O FC Porto vence na receção ao Estoril Praia, por 2-0, em jogo da 34.ª e última jornada da I Liga portuguesa de futebol, que consagra os 'dragões' como campeões pela 30.ª vez, com recorde de pontos.

2023 - O FC Barcelona conquista o seu 27.º título espanhol de futebol.

- O finlandês Kalle Rovanperä (Toyota Yaris) vence pela segunda vez consecutiva o Rali de Portugal.

- Morre, aos 71 anos, José Alberto Oliveira, médico cardiologista, poeta e tradutor.

PENSAMENTO DO DIA

Só temos o passado à nossa disposição. É com ele que imaginamos o futuro Eduardo Lourenço (1923), professor, escritor e ensaísta português

Este é o centésimo trigésimo quinto dia do ano. Faltam 231 dias para o termo de 2024.