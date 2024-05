‘O Mundo começa aqui!’ no Monte Palace

‘O Mundo começa aqui!’. É o título da mais recente exposição patente no Museu Monte Palace Madeira - Jardim Tropical inaugurada esta quarta-feira, 8 de Maio, que marca um momento histórico na Região.

A mostra de arte Moderna e Contemporânea é uma celebração da diversidade artística e um testemunho do compromisso contínuo do Monte Palace Madeira com a preservação e promoção das artes

Miguel Albuquerque, que esteve presente na inauguração, enalteceu a exposição, afirmando que será uma "mais-valia para a nossa Região Autónoma da Madeira".

Queria, em nome do governo, agradecer ao comendador [José Berardo] este gesto de fixar aqui uma das colecções importantes de arte contemporânea, talvez a mais importante do país. Miguel Albuquerque

Patente em dois pisos do museu, 'O Mundo começa aqui!" encontra-se dividido em dois núcleos: 'O Início da viagem’ e ‘A descoberta da escala’.

O governante referiu ainda que tem sido realizado um esforço para dotar o Museu de Arte Moderna com um espólio "cada vez mais enriquecido".

"Todos os anos temos feito aquisições para o acervo do Museu de Arte Contemporânea que é na verdade, do quadro da arte moderna portuguesa, um dos museus dos mais importantes", reiterou.

Acrescentou ainda: "A nossa ideia é garantir que este espólio é continuamente enriquecido através de uma política de aquisições consistente. Aqui no Monte estamos também a dotar esta freguesia de um museu do romantismo, com a recuperação da Quinta do Imperador".

Neste sentido, dirigiu-se a José Berardo referindo que está é uma "obra notável" e que reitera uma ideia conjunta que tem 30 anos: "Queria reiterar ao senhor comendador que a ideia que nós tivemos há 30 anos está viva, e eu espero concretizá-la consigo e não digo mais nada porque a surpresa é a melhor notícia".

A exposição, presente agora no Monte Palace, representa um marco na jornada daquele lugar, através da incorporação de uma colecção de arte moderna e contemporânea.

Da mostra fazem parte mais de 200 obras, entre elas pinturas, esculturas, fotografias, vídeos e instalação, oferecendo, a quem visita, uma visão do panorama artístico nacional e internacional.

Dela fazem parte obras dos artistas dos séculos XX e XXI Lourdes Castro, Helena Almeida e Ângelo de Sousa e outros ainda em actividade, como Pedro Cabrita Reis, Fernanda Fragateiro e José Loureiro e Joana Vasconcelos.