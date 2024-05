Chef mostra como vender mais bolos sem mexer na receita do produto

O chef de cozinha Júlio Pereira afirmou, esta tarde, na Cimeira Atlântica das Indústrias Atlânticas, que é possível promover e vender mais as especialidades gastronómicas regionais no mercado global, através de um ‘rebranding’ (alteração do aspecto de uma marca) que lhes dê um toque de modernidade.

O exemplo apontado foi o da fábrica de bolos e broas de mel ‘Chábom’, que dois alentejanos criaram há 40 anos e que foi recentemente adquirida por Júlio Pereira. O chef entendeu que seria vantajoso efectuar um ‘rebranding’ da marca. E “sem mexer um grama nas receitas existentes”, a nova ‘Chábom’ está a conseguir reposicionar-se no mercado e trazer modernidade. Numa feira internacional, conseguiu cativar agentes nos EUA e hoje os seus produtos já fazem parte de um pacote gourmet naquele país.

Júlio Pereira é um dos cincos casos que estão a ser objecto de análise no Mesclarte-Cimeira Atlântica das Indústrias Criativas, que decorre esta tarde na Assembleia Legislativa da Madeira. Este chef nasceu em 1978 na Carvoeira, uma pequena aldeia do litoral oeste de Portugal, entre a Serra de Sintra e as ondas da Ericeira e o histórico convento de Mafra. Mas há vários anos que trabalha e desenvolve projectos na Madeira. Em Dezembro de 2018, no coração da cidade do Funchal, abriu o restaurante Kampo by Chef Júlio Pereira. Em Julho de 2019 deu o “mergulho” para o Akua by Chef Júlio Pereira, que fica localizado na mesma rua, trazendo os sabores do mar e da sua infância na Ericeira.