Escola do Estreito de Câmara de Lobos elaborou tapete de flores

A Escola Básica dos 2.º e 3.º ciclos do Estreito de Câmara de Lobos levou um pouco do que se faz no Funchal na época da Festa da Flor até ao estabelecimento, através da elaboração de um tapete de flores idealizado pela chefe do pessoal não docente Delta Pita e desenhador pelo professor Sílvio Cró.

A preparação das flores e das verduras exigem algum trabalho e as mãos de alguns funcionários tornaram-se imprescindíveis, nomeadamente Ana Camacho, Celina Soares, Graça Agrela, Idalina Camacho, Idalina Sá, Maria José Gonçalves, Luís Romão e Leandro Nunes.

Em nota enviada, o estabelecimento de ensino dá conta que as flores foram oferecidas pela comunidade e outras recolhidas num terreno baldio.