Alargamento do Caminho dos Silvas concluído no Estreito

O alargamento do Caminho dos Silvas, no Estreito de Câmara de Lobos, já está concluído, estando a sua inauguração agendada para o próximo sábado.

De acordo com uma nota enviada às redacções pela Câmara Municipal de Câmara de Lobos, promotora da obra, trata-se de um investimento na ordem dos 270 mil euros, contemplando o alargamento de uma extensão de 200 metros da antiga Travessa dos Silvas.

"A obra de alargamento da Travessa dos Silvas, uma obra municipal que irá facilitar a vida dos moradores e utilizadores desta via, encurtando a distância de acesso ao centro do Estreito e à Via Expresso dos moradores das zonas altas do Covão e proporcionando um acesso directo às residências existentes ao longo da via", refere a mesma nota.

O novo arruamento resulta do alargamento da travessa existente, ligando o caminho do Pico Covão à Estrada José Aragão Pestana de Barros, com melhorias significativas na circulação rodoviária naquela zona.

Juntamente com as obras de alargamento do caminho e contrução de uma valeta para águas pluviais, foi beneficiada a rede de abastecimento de água e de saneamento de águas residuais, bem como muros de suporte ao longo da via, com reposição da rede de rega.