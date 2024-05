Pensar Câmara de Lobos: A Mobilidade

Muito se tem falado dos problemas de mobilidade em Câmara de Lobos. É um tema transversal que tem suscitado discussão e levantado as mais variadas opiniões, todas elas legítimas de serem ouvidas. Enquanto autarca não posso, nem devo refugiar-me do debate que considero crucial para o desenvolvimento do meu, do nosso, concelho. Significa por isso, assim prevejo, a necessidade de estruturar desafios neste eixo da mobilidade requerendo uma concertação e diálogo com munícipes, comerciantes e instituições, numa perspectiva que o bem-estar comum dos câmara-lobenses passa sobretudo pelo consenso.

Isso exigirá cooperação entre o governo, o sector privado, a sociedade civil e os cidadãos individuais. Precisamos estar dispostos a tomar decisões, investir recursos adequados e comprometer-nos com uma visão a curto, médio prazo. Não, não é impossível.

Já todos sabemos que a mobilidade no futuro deve ser ambientalmente responsável e devemos garantir que a mobilidade também seja inclusiva, atendendo às necessidades de todos, incluindo idosos, pessoas com deficiência e aqueles que não têm acesso fácil a meios de transporte. Isso requer um planeamento urbano cuidadoso.

Ao longos destes 10 anos na Junta temos tido essa preocupação. E temos exemplos vários neste domínio num concelho onde 30% da população não vive à beira da estrada, com o envelhecimento da população, é importante a realização destas obras de proximidade que ajuda igualmente à fixação dos jovens casais. Pequenas obras com um enorme impacto na vida das pessoas. Fizemo-lo na Vereda do Liro, aproveitando os recursos financeiros que tínhamos disponíveis.

Mas podemos e devemos ir mais além. A criação de bolsas de estacionamento nestas zonas tornam-se imperiosas quando não é possível o alargamento destes acessos sendo que esta medida retirará os carros encostados à estrada. É necessário analisar e identificar áreas de terreno próximas dos aglomerados habitacionais e criar estes espaços. Beneficiará o morador, que não precisa de percorrer escadarias ou percorrer uma vereda de largos quilómetros, e melhora a circulação automóvel que liberta uma faixa de rodagem.

Já aqui também manifestei a necessidade de ser preciso repensar a entrada e saída de Câmara de Lobos. O investimento na Via Expresso que liga a Freguesia de Câmara de Lobos, Estreito de Câmara de Lobos e Jardim da Serra foi muito importante, mas o desenvolvimento imobiliário com novas construções e novos moradores criou problemas sendo preciso pensar numa alternativa de entrada e saída de Câmara de Lobos pela VR1 que, com a afluência de trânsito vindo da Via Expresso, asfixia em determinados momentos a circulação automóvel no acesso à VR1, então se houver acidentes, entope toda a baixa de Câmara de Lobos.

Uma alternativa à VR1 é fundamental para Câmara de Lobos em termos de mobilidade e a minha sugestão passa por uma interligação entre Câmara de Lobos aos túneis, Quebradas - Amparo, Amparo – Santa Rita e Santa Rita – Lazareto.

No centro da cidade de Câmara de Lobos é fundamental a requalificação do Mercado Municipal e a construção de um auto-silo. Já chega de pensos rápidos. É preciso assumir ser necessário melhorar a oferta de estacionamento na baixa da cidade tanto para ligeiros como para os autocarros de turismo para que não entupam o centro da nossa cidade dia após dia.

Ainda em relação ao trânsito na baixa, mais do que a criação de regulamentos, é urgente pensar numa nova circular alternativa à circulação no centro, desde os Socorridos até à Nova Cidade retirando o trânsito desta artéria.

Aqui fica um pouco do PENSAR Câmara de Lobos para a mobilidade, mais que definir regras torna-se importante reflectir de uma forma mais estruturante, com soluções para futuro em termos mobilidade para o concelho, só assim vamos poder crescer mais e melhor.

Convido-vos a se envolverem activamente neste diálogo e a contribuírem com soluções inovadoras. Juntos podemos criar um concelho mais pujante, inclusivo, onde a mobilidade é um direito de todos.