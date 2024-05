Câmara de Lobos associa-se à iniciativa 'Maio - Mês dos Mercados'

A Câmara Municipal de Câmara de Lobos vai associa-se à iniciativa 'Maio - Mês dos Mercados', com a realização de actividades nos dias 17 e 18 deste mês, no Mercado de Câmara de Lobos. O evento decorre entre as 10 e as 12 horas, com o objectivo de fomentar o consumo de produtos locais, incentivando a economia local e a sustentabilidade ambiental.

Estas actividades inserem-se ainda na adesão de Câmara de Lobos à rede internacional 'Gosto do Meu Mercado', à qual os mercados municipais de Câmara de Lobos e do Estreito pertencem.

Os mercados municipais desempenham um papel vital na promoção da produção local e no estímulo à economia local, com a vantagem de, ao consumir produtos locais, estarmos a contribuir para a redução da pegada ecológica, promovendo práticas de consumo sustentáveis Dina Silva, vereadora com o pelouro do Ambiente, do Mar e da Agricultura

Ao longo dos dois dias de evento vão ser distribuídos sacos de compras reutilizáveis aos clientes. Na sexta-feira, pelas 11 horas, haverá um momento de Showcooking protagonizado pelo Chef Carlos Azevedo, sob o lema 'Como Cozinhar sem Desperdício', seguido pela degustação do prato confeccionado. No sábado, das 10h às 11 horas haverá animação musical a cargo da Banda Municipal de Câmara de Lobos.

"A adesão do Município de Câmara de Lobos à iniciativa "Gosto do Meu Mercado" reflete o compromisso com o desenvolvimento sustentável e a promoção da agricultura local. Esta iniciativa alinha-se com o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável (ODS) 12 - Produção e Consumo Sustentáveis, contribuindo para a construção de um futuro mais justo e equitativo", indica nota à imprensa.