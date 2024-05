Mercado automóvel "está em crescimento"

O presidente empossado, esta manhã, da Mesa dos Concessionários de Automóveis e Reparadores Autorizados da ACIF, Duarte Carvalho, avança que o sector automóvel encontra-se em crescimento, mas que o mercado dos eléctrico baixou devido à falta de apoios e porque não foi aprovado o Orçamento regional.

"No primeiro quadrimestre deste ano subimos cerca de 10% das vendas. Nos eléctricos baixamos em virtude dos apoios que não existem", confirma.

Na tomada de posse, que decorreu esta sexta-feira, na sede da Associação Comercial e Industrial do Funchal - Câmara de Comércio e Indústria da Madeira, Duarte Carvalho espera que o próximo Governo tome medidas relativamente a esta situação: "Esperemos que o próximo governo chame a ACIF e a nossa Mesa para que juntamente com eles vermos e analisarmos o que de melhor poderá existir para este sector na Região Autónoma da Madeira, não só para nós mas também todos os utentes e utilizadores de automóveis na RAM. Estamos todos de acordo que é preciso tratar mais do ambiente e, para isso, é preciso também o governo nos ajudar e agilizar processos, dar apoios".

O sector esta a respirar bem, os clientes estão a chegar. Duarte Carvalho, presidente da Mesa dos Concessionários de Automóveis e Reparadores Autorizados da ACIF.

Filipe Camacho e Pedro Tavares foram, igualmente, empossados como secretários da Mesa.

A Mesa dos Concessionários de Automóveis e Reparadores Autorizados representa 11 associados neste sector.