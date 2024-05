Mercado Quinhentista é "prova da competência instalada nas nossas escolas"

"Esta é a prova da competência instalada nas nossas escolas. Esta é a prova de que nós podemos ensinar, podemos partilhar conhecimento fora da sala de aula", afirmou hoje o secretário regional de Educação, Ciência e Tecnologia, na sessão de abertura do XVI Colóquio do Mercado Quinhentista, que decorre, este sábado, no Fórum de Machico.

Jorge Carvalho enalteceu o "contributo que os professores dão para que este evento", que além de ser uma referência no cartaz turístico, "marca o sistema educativo na Região".

O governante salientou também o facto de o Mercado propriamente dito constituir "uma parte mais lúdica e histórico-cultural", ao passo que o Colóquio que o antecede tem "um cariz mais pedagógico e científico, com um conjunto de oradores que se disponibilizam a partilhar os seus conhecimentos".

"Todos nós sabemos a relevância que a escola desempenha nas nossas sociedades, mas uma escola aprendente, uma escola dinâmica, uma escola activa, uma escola que faz transbordar para a sociedade, para a comunidade toda a sua iniciativa, toda a sua capacidade de trabalho, é sem dúvida alguma uma escola que nós devemos também reconhecer", sublinhou, dirigindo elogios à organização do evento.

Por outro lado, realçou "a forma como a Câmara Municipal do Machico se associa a este evento percebendo e entendendo a sua relevância para as populações, para as suas gentes, mas acima de tudo também dando-lhes a capacidade de transbordar a aquilo que são os limites do concelho". É nesta lógica de parcerias, nesta fusão de competências de saberes que se criam as oportunidades e as dinâmicas para que os eventos possam efetivamente assumir a relevância", vincou Jorge Carvalho.

“O Mercado Quinhentista é efectivamente, hoje, uma referência pedagógica, cultural lúdica, mas acima de tudo é uma referência daquilo que é o trabalho e a competência instalada nas nossas escolas e o trabalho dos nossos professores", reforçou.

Refira-se que o projecto do Mercado Quinhentista nasceu no seio da Escola Básica e Secundária de Machico, em 2006, como um projecto de natureza pedagógica.

A ideia da realização de um colóquio a anteceder o evento, surge na sua segunda edição, "fruto da necessidade de se criar um momento formativo, um espaço de debate e de actualização científica, com especialistas" e que "servisse de base a uma melhor contextualização" dos temas abordados nas diversas edições.

O tema deste ano - que dá o mote para o evento que acontece entre 7 e 9 de Junho, no centro da cidade de Machico - será 'Machiquo, Chão de Fogo'.

A par do colóquio serão ainda apresentados dois livros dos temas das edições anteriores.

A edição deste ano do Mercado Quinhentista contará com 1.300 participantes trajados à época, envolvendo quase todas as instituições e associações do concelho, mas também várias escolas de outras localidades.