'The Ocean Hike' traz onda de sensibilização à Madeira

A 'The Ocean Hike' surge como o novo projecto do 'artivista' Andreas Noe, mais conhecido nas redes sociais como 'The Trash Traveler', como uma continuação natural da sua anterior caminhada de conscientização sobre a protecção dos oceanos - The Plastic Hike - que percorreu a costa de Portugal continental em 2020. Agora, o objectivo é percorrer as ilhas da Madeira e do Porto Santo com o mesmo propósito inspirador.

Além de destacar a importância da recolha de lixo e da preservação dos nossos oceanos, este projecto vai ainda mais longe. Andreas explica que "através da poluição visível do 'lixo' falar-se-á sobre os problemas invisíveis do oceano, como a mineração em mar profundo". Nesse sentido, Andreas deixa o apelo aos madeirenses para que assinem a petição em prol de uma Moratória à mineração no mar profundo da Madeira.

"Sendo as comunidades das ilhas as mais influenciadas pelas decisões sobre o mar, e tendo em conta que os Açores já assumiram uma posição pró-moratória, o posicionamento da Madeira teria um grande impacto", refere a representante do Ocean Devotion Madeira, organização que promove esta petição. Embora o parlamento nacional tenha aprovado uma resolução que pedia uma moratória em 2023, o processo foi interrompido desde a saída do anterior Governo. A organização agora espera que o processo seja retomado, com um posicionamento atcivo da Madeira.

Juntos nesta missão, o 'The Trash Traveler' lidera uma série de actividades colaborativas ao longo da sua caminhada pela ilha da Madeira em parceria com ONGs, escolas, instituições e o público em geral. As primeiras acções têm como ponto de partida o Funchal, onde haverá uma recolha de beatas no dia 17 de Maio e uma limpeza de praia no dia 18 de Maio.

Andreas também planeia destacar a biodiversidade da Região, passando por Machico. Com uma garrafa de ar comprimido às costas, ele mergulhará nas águas da Praia do Garajau e da Praia da Ribeira do Natal, recolhendo o lixo que encontrar ao longo da sua aventura subaquática.

"O objectivo principal dos nossos mergulhos, nos dias 21 e 22, é promover a consciência de que somos nós que devemos cuidar da biodiversidade marinha. Queremos levar os participantes a testemunhar a beleza que se esconde debaixo das águas da Madeira. Ao apreciá-la é impossível ficar indiferente', acrescenta o instrutor de mergulho da Dive with Jo.

Com esta motivação, o 'The Trash Traveler' continuará a sua jornada até à Praia da Maiata, onde mais uma limpeza de praia será realizada no dia 30. Seguirá então ao longo da ilha reunindo lixo para construir uma peça de arte que será construída no dia 8 de Junho, novamente no Funchal. Além disso, planeia visitar Porto Santo para continuar esta onda de boas ações pelo oceano.