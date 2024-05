Polícia Marítima fiscaliza embarcações na Madeira

Elementos do Comando-local da Polícia Marítima do Funchal realizaram, entre 14 e 15 de Maio, acções de fiscalização conjuntas com a Autoridade Nacional de Comunicações (ANACOM)" , anuncia a Marinha, diligências essas "dirigidas à verificação das condições de operação das estações de radiocomunicações a bordo de embarcações de pesca e marítimo-turísticas, nos portos e marinas da Madeira".

Numa nota divulgada hoje, referem que "durante as operações foram fiscalizadas 29 embarcações, 14 das quais apresentavam irregularidades, tendo os elementos da Polícia Marítima, em colaboração com os elementos da ANACOM, elaborado o respetivo auto de notícia".

"Nesta ação estiveram empenhados um total de cinco elementos do Comando-local da Polícia Marítima do Funchal e cinco inspectores da ANACOM", conclui.