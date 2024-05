'The Ocean Hike' chega à Madeira esta sexta-feira

'The Ocean Hike' chega, este ano, à Madeira, com a primeira acção a estar agendada já para a próxima sexta-feira.

Trata-se de um projecto que se integra no 'artivist' 'The Trash Traveler', que pretende sensibilizar para a protecção dos oceanos e que depois de percorrer os 1.152 quilómetros de costa de Portugal continental, em 2020, aventura-se agora na Região, abrangendo as ilhas da Madeira, do Porto Santo e das Desertas.

No conjunto de acções a desenvolver incluem-se caminhadas de limpeza/recolha de lixo marinho e acções de sensibilização com ONG's, escolas, instituições e o público em geral. "Através da poluição visível do «lixo» falar-se-á sobre os problemas invisíveis do oceano, como a mineração em mar profundo", podemos ler numa nota divulgada esta terça-feira.

As iniciativas na costa madeirense vão decorrer entre 17 de Maio e 19 de Junho - Madeira (17/05 – 08/06), Porto Santo (11/06 – 15/06) e Ilhas Desertas (15/06 – 19/06), recorrendo a actos simples, como a recolha de lixo, como ponto de partida para a discussão da conservação dos oceanos. "Nas suas actividades de consciencialização são criadas peças de arte com lixo e debatem-se problemas e soluções, desde ao nível individual, apresentando alternativas ao plástico e 'Zero Waste', até ao debate sobre mudanças sistémicas para a conservação dos oceanos", adianta a organização.

Desde 2019 que o biólogo molecular Andreas Noe, mais conhecido como 'The Trash Traveler', presente em várias redes sociais e na internet, tem vindo a sensibilizar para a causa ambiental com recurso à diversão e criatividade. Fá-lo essencialmente através da recolha de plásticos, criação de peças de arte e com o seu Ukulele, música de consciencialização para o problema do lixo – inspirando de forma positiva e cativante.

"Em 2020, ao longo de 58 dias, 'The Trash Traveler' percorreu os 1.152 quilómetros que perfazem a totalidade da linha costeira de Portugal, para alertar para a quantidade excessiva de plástico de uso único e para a necessidade de se implementar uma economia circular em que se reutiliza e recarrega o que já temos. Andreas realizou todo o caminho apenas com uma única garrafa de água 'refillable' para demonstrar que é possível não comprar itens de uso único. A ele juntaram-se 600 pessoas e 80 organizações ambientais portuguesas para remover 1,6 toneladas de plástico e, acima de tudo, sensibilizar para a problemática dos plásticos nos oceanos", notam.

Presentemente, um dos principais objecticos deste projecto passa por apoiar o trabalho das ONG's locais e nacionais no que toca à necessidade de uma moratória à mineração em mar profundo. "O Governo Regional da Madeira tem a oportunidade de ser um exemplo na comunidade internacional ao tomar uma posição na protecção das suas águas ao aprovar uma resolução para uma moratória sobre a mineração em mar profundo", lemos no comunicado.

O parlamento nacional já aprovou uma resolução que pedia uma moratória em 2023, no entanto, desde que o anterior Governo cessou funções, este processo foi interrompido, pretendo a organização que o mesmo seja, agora, reforçado. "Sendo as ilhas das comunidades mais influenciadas pelas decisões sobre o mar, e tendo em conta que os Açores já assumiram uma posição pró-moratória, o posicionamento da Madeira teria um grande impacto", referem no mesmo documento, apontando que será feita uma petição nesse sentido. A recolha de assinaturas é feita numa página na internet.

Conheça aqui as principais actividades previstas:

17 de Maio – 12 horas – actividade inaugural com duas escolas no Funchal – recolha de beatas de cigarros e consequente depósito às 12 horas na Praça do Povo

18 de Maio – 10 horas – acção inaugural de sensibilização de limpeza da praia – Praia do Almirante Reis

20 de Maio – 14 horas – começo da caminhada na Madeira - Funchal

8 de Junho – 10 horas - fim da caminhada na Madeira e criação de uma performance de arte com o lixo recolhido no Funchal.