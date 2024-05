'Ventura' traz 4 mil a bordo em escala na Madeira

O navio de cruzeiro 'Ventura', da P&O Cruises, "chegou na manhã desta quarta-feira ao Funchal, com 2.973 passageiros e 1.149 tripulantes a bordo", informa a APRAM em nota de imprensa. O transatlântico "chega à Madeira depois de cinco dias de mar, numa viagem que começou no porto britânico de Southampton e prossegue esta tarde, pelas 17 horas, para Santa Cruz de La Palma, Canárias", acrescenta.

Nesta escala de 10 horas, o navio de cruzeiro está praticamente no início de uma viagem de 15 noites que começou precisamente em Southampton no sábado passado, 11 de Maio. Além do Funchal e Santa Cruz de La Palma (dia 16), o 'Ventura' irá fazer escala em "Santa Cruz de Tenerife (dia 17), Las Palmas de Gran Canaria (dia 18), Arrecife (dia 19), Cadiz, Espanha (dia 21), Lisboa (22) e regresso a Southampton (25)", acrescenta a Administração dos Portos da Madeira.

"O 'Ventura' vai, nesta temporada baixa de cruzeiros, alternar itinerários na costa Norte da Europa – Inglaterra, Espanha, França, Bélgica e Países Baixos –, com cruzeiros mais a sul. Assim, até ao final do ano, o navio que é comandado pelo britânico James Alexander Brown, vai visitar a Madeira mais nove vezes: 19 de Junho; 24 de Julho; 14 de Agosto; 18 de Setembro; 9 de Outubro; 9 e 27 de Novembro; e 13 e 21 de Dezembro", informa.

Um navio que foi construído em 2008 e ainda é "um dos maiores navios da frota da P&O Cruises", refere a APRAM, que lembra que o 'Ventura' "foi remodelado em 2013, para responder às tendências do público britânico, aproximando-se mais da oferta do 'Azura', o seu navio irmão, também da P&O", conclui.