Alberto João Jardim fala aos jovens sobre a Europa e o 25 de Abril

A Escola Dr. Eduardo Brazão de Castro, em São Roque promoveu uma conferência, com o ex-presidente do Governo Regional Alberto João Jardim sobre a importância do 25 de Abril e da União Europeia para a Madeira.

Jardim sublinhou "que sem a liberdade conquistada em Abril não havia autonomia e sem a União Europeia não havia progresso significativo."

Ao longo desta semana, a escola organiza exposições e conferências sobre a temática europeia.