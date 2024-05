Alberto Oculista celebra 40.º aniversário com Matay e Paraside Circus

A Alberto Oculista assinala 40 Anos de História no próximo dia 16 de Maio "com um evento especial, no Savoy Palace, reunindo colaboradores, parceiros, fornecedores, personalidades regionais, nacionais e internacionais e amigos", informa uma nota de imprensa. "Para animar este evento, a marca conta com a presença do músico Matay e da Paradise Circus, uma produtora circense de origem madeirense".

Lembrando que Matay tem "uma voz inconfundível e própria, com raízes africanas do Soul ao Gospel", é "um artista de referência e que marca o panorama musical em Portugal". O cantor "deu-se a conhecer a nível nacional, em 'Dizer que Não' (2015), tendo posteriormente editado várias canções de sucesso como 'O que tu dás' (2017) e 'Confia' (2019). Em 2019, alcançou o terceiro lugar no Festival da Canção com 'Perfeito', um tema escrito por Boss AC e composto por Tiago Machado", reforça.

Foto DR/Paradise Circus/Facebook

Já a Paradise Circus "promete surpreender com um espetáculo único, o 'Visio', criado e desenhado com base em toda a história da marca Alberto Oculista ao longo destas últimas quatro décadas", anuncia.

Assim, "bob o mote 'A sua visão, a nossa missão. Ontem, hoje e sempre', a Alberto Oculista promete assinalar esta data tão especial junto de todos os que contribuíram e continuam a contribuir para o seu sucesso regional, nacional e, mais recentemente, na sua internacionalização".

A marca nasceu na Madeira em 1984 e "é especialista em retalho e distribuição das principais marcas de ótica a nível mundial, assim como de marcas e serviços exclusivos. Em 2020 apresentou a primeira linha exclusiva de óculos assinada pela embaixadora de marca à data, a Juliana Paes Eyewear Collection. Recentemente, a marca lançou um serviço único e exclusivo em Portugal de 'Óculos 100% à Medida', eleito Produto do Ano em 2021 e 2024 e, vencedor do Prémio Cinco Estrelas 2023 e 2024", refere a nota, em conclusão.