Alberto João Jardim deita olhar aos 50 anos de Abril na Escola Francisco Franco

"Os 50 anos de Abril: Olhares e Perspetivas" será o tema da conferência que Alberto João Jardim, ex-presidente do Governo Regional da Madeira profere amanhã, 9 de Maio, pelas 11h30, na Sala de Sessões da Escola Secundária de Francisco Franco.

"Este evento, organizado pelo Grupo Disciplinar de História, destina-se à comunidade escolar da Escola Francisco Franco e visa oferecer uma análise aprofundada deste marco histórico que marcou profundamente a sociedade portuguesa, com especial enfoque na sua relação com a Região Autónoma da Madeira", explica a organização.

"O Dr. Alberto João Jardim, com a sua vasta experiência política, especialmente como presidente do governo regional da Madeira entre 1978 e 2015, trará perspetivas valiosas para o debate sobre os efeitos do 25 de Abril na realidade política e social da Madeira", acrescenta numa iniciativa que deverá contar com 'casa cheia'.