II Seminário de Saúde e Bem-estar no Trabalho no Centro Cultural e de Investigação do Funchal

O secretário regional de Educação, Ciência e Tecnologia, Jorge Carvalho, estará presente, quinta-feira, pelas 9h30, na sessão de abertura do II Seminário de Saúde e Bem-estar no Trabalho, que terá lugar no Centro Cultural e de Investigação do Funchal.

Esta coorganização da Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia, através da Direcção Regional de Educação, com a Câmara Municipal do Funchal, terá lugar nos dias 9 e 10 de Maio, no Centro Cultural e de Investigação do Funchal, tendo como tema central o autocuidado e a sua relevância na vida das pessoas e das organizações.

Esta actividade formativa visa promover uma reflexão e o debate, com base na evidência científica, no âmbito da promoção da saúde mental e do bem-estar dos trabalhadores nas organizações; sensibilizar a comunidade para uma melhor compreensão do conceito de bem-estar e autocuidado, assim como a divulgação de práticas e hábitos promotores do autocuidado nas diferentes dimensões, indica nota à imprensa.

"Para a condução da reflexão e do debate, o II Seminário conta com a participação de preletores especialistas na área, nomeadamente: Liliana Dias, psicóloga e membro do conselho de especialidade de Psicologia do Trabalho, Social e das Organizações da Ordem dos Psicólogos Portugueses, que irá abordar a relação entre a saúde e o bem-estar organizacional; e Helena Marujo, doutorada em Psicologia (Psicoterapia e Aconselhamento Educacional) pela Faculdade de Psicologia da Universidade de Lisboa, Professora Associada no Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade de Lisboa, onde exerce o cargo de Coordenadora da Cátedra UNESCO em Educação para a Paz Global Sustentável, que se dedicará aos sinais de esperança e reptos dos programas de bem-estar e saúde no trabalho: pontes entre a ciência e a prática", acrescenta.

A manhã do dia 9 de Maio contará, ainda, com uma mesa-redonda alusiva ao autocuidado: desvendando os caminhos para uma vida mais equilibrada, na qual irão participar nomes como Cláudia Bilou, Chefe de Divisão de Educação da Câmara Municipal do Funchal; Cristina Andrade, psicóloga; Francisco de Faria Paulino, gestor cultural; Hugo Araújo, osteopata; Mónica Vasconcelos, neuropediatra; e Nádia Brazão, nutricionista, com a moderação de Renato Carvalho, psicólogo da Direção Regional de Educação.

A tarde do dia 9 de Maio e o dia 10 de Maio (manhã e tarde) serão constituídos por 10 workshops, dinamizados por formadores das várias esferas da sociedade, a saber: Parentalidade e trabalho, dinamizado por Cristina Andrade, psicóloga clínica e da saúde na Clínica do Amparo e Clínica 3M´s; Saúde e bem-estar em contexto organizacional, dinamizado por Liliana Dias, psicóloga da Ordem dos Psicólogos Portugueses; Potencial criativo e criatividade como ferramentas de autocuidado, dinamizado por Vanessa Aires, psicóloga no Creative You; O poder da Respiração, dinamizado por Lidiane Duailibi, Portal das Artes; Manualidades e outras práticas artísticas enquanto vivências de autocuidado, dinamizado por Sandra Cró, técnica superior de Biblioteca na Escola Básica com Pré-Escolar Dr. Eduardo Brazão de Castro; Leitura de rótulos alimentares, dinamizado por Carla Reis e Gonçalina Góis, nutricionistas da Direção Regional de Educação; A conquista do Ser, dinamizado por Isabel Macedo Pinto, psicóloga na Direção Regional de Educação; O melhor de Mim, dinamizado por Luís Santos e Carina Nunes, psicólogos no Instituto de Segurança Social da Madeira; O Autocuidado é um ato revolucionário, dinamizado por Maurília Cró, psicomotricista na Direção Regional de Educação; ADD Heart, dinamizado por Sofia Laura Constantino, assistente social no Centro Social Paroquial da Santíssima Trindade da Tabua.

Esta iniciativa destina-se a toda a comunidade e o seu programa pode ser consultado no portal da Direcção Regional de Educação, em https://www.madeira.gov.pt/dre