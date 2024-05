Moto furtada no Funchal

Uma moto com a matrícula BD-40-CJ foi furtada há dois dias no Funchal, quando se encontrava estacionada num parque privado na Rua da Alegria, atrás do Centro Comercial Plaza.

Segundo o proprietário, a Keeway Zahara 125cc “tem top case e suporte de telemóvel” e tem cor preta.

O lesado pede a quem a encontrar para contactar a Polícia de Segurança Pública, onde já apresentou queixa.