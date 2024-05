Nas crianças “há marcos de desenvolvimento que não podem ser descurados”

O DIÁRIO – CRIANÇAS desta semana incide sobre a intervenção de um terapeuta da fala, que actua em áreas da comunicação, linguagem, fala e deglutição, podendo ainda prestar auxílio nos primeiros dias de vida de um bebé quando o mesmo revela problemas de sucção.

“Temos de ter em conta que cada criança tem o seu ritmo, mas há marcos de desenvolvimento que não podem ser descurados, por isso é muito importante perceber o que é normal e o que é desviante". frisou Catarina Mendes.

De acordo com a terapeuta existem sinais que os pais conseguem identificar mesmo quando a criança ainda é muito pequena e, é importante ter a noção do que é esperado que consiga fazer com um ano, dois, três e por aí adiante, não com a ideia de apressar o desenvolvimento, mas estimular ou até procurar a terapia para orientações, sem que seja necessário o contacto directo com a criança.



Quando não diagnosticada a necessidade de terapia da fala numa criança, "pode resultar em problemas de autonomia, auto-estima e interação social".

“Só a questão de uma criança querer comunicar e não conseguir deve ser uma aflição muito grande e os pais têm de ter isto em conta.”

Nos últimos anos têm surgido mais crianças com dificuldades em pronunciar o ‘L’, uma situação que tem gerado alguma discussão entre os terapeutas da fala.

“Não é nada científico, mas achamos que pode ser influência dos vídeos do Brasil, porque a verdade é essa, as nossas crianças falam quase todas brasileiro”, explicou.

O consumo dos inúmeros vídeos e músicas brasileiras não condiciona apenas a articulação da fala, mas também o vocabulário, com Catarina Mendes a descrever como um problema grave quando uma criança só identifica os estrangeirismos, adiantando que “não dizem castanho, mas sim marrom e para eles não existe a relva, mas sim a grama.”

Nesta entrevista poderá ficar a conhecer os sinais de alerta e várias dicas para poder estimular e prevenir impedimentos linguísticos e comunicativos nas crianças, como também entender, por exemplo, que consequências pode trazer o uso da chucha para além dos dois anos.

Tudo isto e muito mais disponível no canal do DIÁRIO, no Youtube: