Entrou na universidade aos 10 anos e já é doutorada aos 17

A participação de Dorothy Jean Tillman II na formatura da Arizona State University, em maio, foi o último passo numa jornada de ensino superior que uma adolescente de Chicago iniciou quando fez o seu primeiro curso, aos 10 anos.

Pelo meio, esta norte-americana obteve os graus de associado, bacharelado e mestrado, noticiou a agência Associated Press (AP).

Quando Tillman defendeu com sucesso a sua dissertação em dezembro, tornou-se a pessoa mais jovem -- aos 17 anos -- a obter um doutoramento em saúde comportamental integrada no Estado do Arizona, realçou a professora associada Leslie Manson ao "Good Morning America" da estação ABC.

"É uma celebração maravilhosa e esperamos (...) que Dorothy Jean inspire mais estudantes", sublinhou, lembrando que este feito "é algo raro e único".

Tillman, chamada de "Dorothy Jeanius" (em referência a génio) pela família e amigos, é neta da ex-vereadora de Chicago Dorothy Tillman.

Quando a maioria dos alunos da sua idade estava a aprender a realidade do ensino secundário, a sua mãe matriculou Tillman em aulas no College of Lake County, no norte de Illinois, onde se formou em psicologia e concluiu o seu diploma de associado em 2016, de acordo com a sua biografia.

Tillman formou-se em humanidades pelo Excelsior College de Nova Iorque em 2018. Cerca de dois anos depois, obteve o seu mestrado em ciências pelo Unity College, no Maine, antes de ser aceite em 2021 no Programa de Gestão de Saúde Comportamental do Estado do Arizona.

A maior parte das suas aulas decorreram à distância e 'online'. Mas Tillman compareceu pessoalmente à formatura no Estado do Arizona e dirigiu-se à turma de finalistas durante a cerimónia.

Tillman contou à AP que atribuiu crédito à avó e à confiança na orientação da sua mãe pelas suas atividades e sucessos educacionais.

"Tudo o que estávamos a fazer não me parecia anormal ou fora do comum até começar a receber toda a atenção", realçou Tillman, hoje com 18 anos.

Houve sacrifícios, no entanto. "Eu não tinha as atividades quotidianas da escola, como bailes de boas-vindas ou semanas espirituais ou apenas fotos da escola e coisas assim... isso criou união entre os meus colegas", lembrou.

Tillman encontrou tempo para dançar e fazer coreografias. É também fundadora e CEO do Dorothyjeanius STEAM Leadership Institute, um programa que inclui acampamentos de verão destinados a ajudar jovens no ensino.

Jimalita Tillman confessou estar muito impressionada com a capacidade da sua filha de mostrar a si mesma e os seus sucessos com graça, mas também de saber "bater o pé" quando escolher entre atividades sociais e a sua educação.