Há 14 anos, família do jovem morto no Caniçal continuava à espera de indemnização do padre Frederico

A indemnização à família do jovem encontrado morto numa falésia no Caniçal em 1992, e que nunca foi paga pelo Padre Frederico, era a notícia de destaque do DIÁRIO do dia 15 de Maio de 2010.

Esta edição dava conta de que os pais de Luís Miguel nunca tinham recebido a indemnização fixada na sentença porque “Frederico Cunha não possuía bens”. A família da vítima esperava recorrer aos direitos do seu livro ‘Cálix de Fogo’, mas a autoria desse livro acabaria por ser atribuída à mãe do padre.

Nesta edição recordou-se que o caso deste padre católico detido e julgado foi um dos mais mediáticos da década de 90. A indemnização devida à família da vítima (1.600 contos, na altura) nunca foi paga.

O facto de alguns oficiais de comando estarem também a utilizar viaturas oficiais de forma indevida foi notícia no nosso matutino. Uma situação que a Associação Sindical dos Profissionais de Polícia considerava “moralmente inaceitável”.

Destaque ainda para o sucesso da estreia do ‘Flash Mob’ no Funchal, cujo objectivo era dinamizar a ‘baixa’ funchalense através de uma performance artística espontânea, atraindo jovens e criando oportunidades de negócio.

No desporto, terminava o ciclo de Manuel Machado no Nacional que entretanto voltou ao clube mais tarde.