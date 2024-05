‘Queen Anne’ e “belo Porto do Funchal” são “par perfeito”

Realizou-se, esta quarta-feira, a cerimónia de troca de placas, a bordo do navio ‘Queen Anne’, o mais recente navio da Cunard, que realiza a sua escala inaugural na Madeira.



“Que bom é ter este belo navio, que é o ‘Queen Anne’, neste belo Porto do Funchal. É uma conjunção perfeita”, sublinhou na ocasião, Inger Klein Thorhauge, a primeira mulher a comandar um navio da icónica companhia britânica.

Na cerimónia simbólica marcaram presença a presidente do conselho de administração da APRAM - Administração dos Portos da Região Autónoma da Madeira, Paula Cabaço, e Chis Blandy, CEO da Blandy Shipping.

Em representação da CMF, marcou também presença cerimónia Bruno Pereira, que em 2004 subiu a bordo do icónico Queen Mary 2’, da Cunard.

O ‘Queen Anne’ chegou ao Funchal na manhã de terça-feira, proveniente de Southampton, com cerca 2.600 passageiros e 1.000 tripulantes a bordo.

Pernoitou na Madeira, tendo a partida rumo a Lanzarote programada para esta quarta-feira, pelas 17 horas.

O rebocador ‘Ponta do Pargo’, da APRAM, vai acompanhar a partida do ‘Queen Anne’, assinalando o momento com uma saudação de água.

119 anos de ligação à Madeira

Construído nos estaleiros italianos da Fincantieri e lançado ao mar no passado dia 24 de Abril, é o navio número 249 da Cunard.

Foi baptizado em honra da rainha Ana, que governou o Reino Unido entre 8 de Março de 1702 e 1 de Maio de 1714.

De realçar que, pela primeira vez, desde 1999, a Cunard tem quatro navios a navegar, e, com o Queen Anne, completa uma frota de luxo que agora homenageia os nomes de todas as rainhas regentes britânicas no último milénio.

A Cunard — que celebra este ano 180 anos de operação — é das companhias de cruzeiros (em operação) com relação de maior longevidade com a Madeira.

O agenciamento do ‘Anne’, está a cargo da Blatas, Lda (Blandy Shipping), agente de navegação da Cunard desde 1905.

O primeiro registo de uma escala de navio cruzeiro da Cunard, na Madeira, remonta precisamente a esse ano, com a escala do ‘Caronia’, fundeado na baía do Funchal, na altura já agenciado pela Blandy Brothers & CA.

Segundo a APRAM, nas últimas duas décadas, os navios da Cunard efectuaram 112 escalas no Porto do Funchal, transportando perto de 205 mil passageiros.

Desde a inauguração da ampliação do porto comercial do Funchal, a 18 de Julho de 1962, já passaram pela capital madeirense 17 navios diferentes daquela companhia, num total acumulado de 397 escalas de navios de cruzeiro da Cunard.

A estreia do ‘Queen Anne’ no Funchal acontece 20 anos depois da primeira passagem pela Madeira do ‘Queen Mary 2’, na altura o maior navio de cruzeiro do mundo.

Com 323 metros de comprimento, o ‘Queen Anne’ é o segundo maior navio da companhia, só ultrapassado pelo ‘Queen Marry 2’ (345 metros), que continua a ser o mais antigo da frota da Cunard.

Por outro lado, o ‘Queen Anne’ é aquele que tem maior capacidade de transporte (2.996 passageiros e 1.225 tripulantes face aos 2.691 passageiros do ‘Marry 2’)

A companhia conta também com o ‘Queen Elizabeth’ e com o ‘Queen Victoria’, presenças habituais na passagem de ano na Madeira.

Conforme já foi noticiado, a autoridade portuária regional confirmou também a vinda do Queen Anne no réveillon 2024.

Refira-se que o ‘Queen Anne’ fez uma viagem inaugural reservada a convidados e à imprensa, desde Southampton (Reino Unido) até Lisboa e de volta a Southampton, mas a actual viagem é o seu primeiro cruzeiro comercial.