Fadista madeirense Bia Caboz lança tema com Piruka

A fadista madeirense Bia Caboz juntou-se ao rapper português Piruka para lançar o tema 'Fala-me a Verdade'.

A artista contou que demorou um ano e meio para lançar esta nova canção, porque faltava encontrar alguém com quem pudesse fazer uma parceria.

"Há um ano e meio tinha acabado de voltar de uma longa temporada no Brasil e estava super empolgada para fazer as minhas músicas. Esse tempo fora abriu-me a cabeça e fez-me entender com mais clareza que o que eu queria fazer, apesar de diferente, não era uma loucura. No meu quarto, sozinha, agarrei na viola e compus esta harmonia. Com este clima sexy e um balanço super envolvente só faltava a melodia e achei que tinha de ser uma melodia fadista. Quando terminei a letra, a vontade que tinha era de gritar para o mundo ouvir", disse a artista numa publicação feita na rede social Instagram.

Quando fiz a música, deixei um espaço em aberto para uma outra pessoa, na época não sabia quem era. Passou um ano e meio, escrevi o 'Sentir Saudade', convidei o DJ Kura para entrar, lancei a música que alcançou quatro milhões no Spotify". Bia Caboz

A música continuou guardada até hoje. Sabes quem tens uma ideia e tens a certeza de que vale a pena esperar, porque vais achar a pessoa certa e ela vem com a letra certa? Então, eu achei". Bia Caboz

A canção e respectivo 'videoclip' foram lançados, ontem, e já contam com mais de 38 mil visualizações no Youtube, assim como com vários comentários a elogiar tanto a fadista como o rapper.

Bia Caboz é uma das artistas que irá actuar nas Festas de São Pedro em Câmara de Lobos. O seu concerto está marcado para as 21 horas do dia 30 de Maio, no mesmo dia em que também sobe ao palco o cantor nacional João Pedro Pais.

A cantora vive actualmente no continente e tem como madrinha de fado Ana Moura.