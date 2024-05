Montenegro defende que é natural novo Governo fazer substituições de altos cargos

O primeiro-ministro, Luís Montenegro, defendeu hoje que é natural um novo Governo fazer substituições de altos cargos e desafiou os jornalistas a compararem as mudanças feitas agora com as de anteriores governos em igual período de tempo.

"Nós iniciámos um ciclo novo de Governo, dentro desse ciclo é natural que haja substituições de altos cargos de responsabilidade que têm a ver com a execução do Programa do Governo e com o exercício de responsabilidades que têm tutelas políticas. É preciso dizer isto com naturalidade, sem dramatismos", declarou Luís Montenegro, em resposta à comunicação social.

O primeiro-ministro falava no fim de uma reunião da Comissão Permanente de Concertação Social, na sede do Conselho Económico e Social, em Lisboa, a propósito da exoneração de José Barros Correia do cargo de diretor nacional da Polícia de Segurança Pública (PSP), na segunda-feira, no qual foi substituído por Luís Carrilho.

Interrogado sobre o que motivou essa exoneração, Luís Montenegro começou por remeter para as declarações feitas pela ministra da Administração Interna, Margarida Blasco, afirmando apenas que "aquilo que aconteceu, enfim, aconteceu com toda a naturalidade, que é a substituição do diretor nacional da PSP".

Perante a insistência dos jornalistas para que explicasse a mudança na direção nacional da PSP, o chefe do Governo respondeu: "Há razões de natureza operacional e há razões de natureza da relação entre a tutela e a direção nacional da PSP. Essas razões têm a ver com a execução do Programa do Governo e com o exercício da tutela".

"Devo, aliás, acrescentar o seguinte: nós iniciámos um ciclo novo de Governo, dentro desse ciclo é natural que haja substituições de altos cargos de responsabilidade que têm a ver com a execução do Programa do Governo e com o exercício de responsabilidades que têm tutelas políticas. É preciso dizer isto com naturalidade, sem dramatismos. Não vale a pena estarmos a criar casos", argumentou.

Questionado se recusa que o Governo esteja a fazer mudanças em função de uma agenda partidária, Luís Montenegro reagiu dizendo que leva a mal essa pergunta: "Era o que faltava que houvesse algum Governo que tivesse uma agenda partidária para a PSP. Levo mesmo a mal. Era o que faltava. Não há nenhuma agenda partidária. Há uma agenda de trabalho, e é preciso respeitar isso".

"Aliás, os senhores jornalistas, se quiserem dar-se a esse trabalho, podem ir comparar a quantidade de substituições que governos anteriores a este fizeram no mesmo período que nós já levamos de mandato", sugeriu, em seguida.

O primeiro-ministro negou qualquer relação entre a mudança na direção nacional da PSP e as negociações em curso entre Governo e forças de segurança: "Nada a ver com isso. Tem a ver com aspetos de natureza operacional e de gestão de uma matéria, que é de resto uma matéria de soberania".

Também rejeitou que o Governo se tenha deparado com mais dificuldades do que esperava na relação entre tutelas e chefias de organismos: "Não, de maneira nenhuma".

Numa mensagem enviada a todo o efetivo da PSP na segunda-feira, José Barros Correia atribuiu o seu afastamento do cargo à "exclusiva iniciativa" da ministra da Administração Interna e disse que irá para a pré-aposentação depois de 40 anos de serviço.

Sobre a mudança na chefia da PSP, a ministra da Administração Interna enquadrou-a hoje no âmbito de uma "reestruturação profunda" desta força força policial que o Governo quer fazer e para a qual apostou "num novo homem".

Segundo Margarida Blasco, o Governo quer fazer "uma reestruturação operacional e reorganizar todo o dispositivo da PSP no sentido de responder a novas ameaças e compreender os fenómenos que estão a acontecer em vários centros urbanos".

José Barros Correia exercia o cargo de diretor nacional da PSP desde setembro do ano passado. O escolhido para diretor nacional da PSP foi o comandante da Unidade Especial de Polícia (UEP), Luís Carrilho.