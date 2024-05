Espreite o interior do ‘Queen Anne’ a mais recente jóia da coroa da Cunard

O DIÁRIO teve a oportunidade de subir a bordo do ‘Queen Anne’ para dar-lhe a conhecer o mais recente navio da companhia britânica Cunard.

O ‘Queen Anne’ chegou ontem ao Funchal, proveniente de Southampton, com cerca 2.600 passageiros e 1.000 tripulantes a bordo.



Esta manhã realizou-se a tradicional troca de crestas entre a comandante do navio e as entidades portuárias.

Após uma escala de 36 horas na Região, o ‘ Queen Anne’ tem partida programada para as 17 horas, rumo a Lanzarote.

O rebocador ‘Ponta do Pargo’, da APRAM, vai acompanhar a partida do ‘Queen Anne’, assinalando o momento com uma saudação de água.