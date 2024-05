Coro de Câmara da Madeira dá concerto na igreja do Sagrado Coração de Jesus

No âmbito das comemorações do seu 53.º aniversário, o Coro de Câmara da Madeira (CCM) apresentará, domingo, dia 12 de Maio (pf), pelas 9h45, na igreja do Sagrado Coração de Jesus, Boa Nova, um pequeno concerto, seguido da solenização da missa, pelas 10h30.

Mais tarde, no mesmo dia, pelas 18 horas, o CCM apresentará, na placa central da avenida Arriaga, um espectáculo integrado nas comemorações da Festa da Flor 2024.

A exemplo de anos anteriores, o grupo apresentará um repertório variado, baseado em música portuguesa, de modo a difundir, entre os muitos turistas que nos visitam nesta época festiva, a cultura regional/nacional.

Fundado em 1971, o Coro de Câmara da Madeira é um dos coros mais antigos em actividade na Região. Em Julho de 1991, por resolução do Governo Regional da Madeira, foi declarado Instituição de Utilidade Pública.

Constituído por mais de 4 dezenas de coralistas distribuídos por quatro naipes – sopranos, contraltos, tenores e baixos –, e para além de actuar em cerimónias oficiais, teatros, igrejas e praças públicas, em Portugal e no estrangeiro, o Coro desenvolve uma acção de ensino musical e coral para músicos e pessoas sem formação musical.