Navio de cruzeiro ‘Queen Anne' já está atracado no Porto do Funchal

A Madeira recebeu hoje o mais recente navio da companhia britânica Cunard, o ‘Queen Anne’.

O navio de cruzeiro, que chegou por volta das 6h45, traz a bordo cerca 2.600 passageiros e 1.000 tripulantes, estando a cumprir a sua primeira viagem comercial.

À chegada, os passageiros foram recebidos por um grupo de folclore regional e uma equipa de carreiros do Monte, com os tradicionais carros de cesto. O Clube de Entusiastas de Navios (CEN) organizou uma exposição fotográfica que recorda as anteriores visitas ao Funchal de cruzeiros da Cunard, a qual será inaugurada nesse dia.

A exposição começará por ficar patente na Gare Marítima da Madeira, não estando posta de parte a hipótese de ser depois instalada noutro local da cidade.

À saída, o ‘Queen Anne’ vai receber o tradicional baptismo, realizado pelo rebocador ‘Ponta do Pargo’ da Administração dos Portos da Região Autónoma da Madeira (APRAM). Antes, pelas 10h00, a presidente do conselho de administração da APRAM, Paula Cabaço, vai entregar uma placa alusiva à escalada inaugural à capitã Inger Klein Thorhauge, que é a primeira mulher a comandar um navio da Cunard.

A partida do navio está agendada para amanhã, pelas 17h00, com destino a Lanzarote.