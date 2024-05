Madeira em destaque na imprensa nacional devido ao melhor desempenho na execução financeira do PT2020

"Madeira tem melhor desempenho na execução financeira do PT2020 face à média nacional" é um dos destaques de hoje do Jornal Económico.

O matutino escreve que, até 31 de Dezembro de 2023, a Região conseguia atingir melhores desempenhos se compararmos os diversos programas e fundos à média nacional no PT2020, em termos das taxas de execução e de compromisso, tendo em conta os dados do Instituto de Desenvolvimento Regional (IDR). Contudo, por vezes a comparação torna-se difícil tendo em conta as diversas nomenclaturas adotadas pela Região Autónoma e pelo território continental nos diversos programas e fundos.

Conheça os restantes destaques:

O Jornal Económico:

- "REN tem 10 GW de energias renováveis para ligar à rede até 2030"

- "Medina responde hoje no Parlamento sobre ordens a empresas públicas para financiar a 'operação especial' da dívida"

- "Resultado operacional da TAP foi pior do que o dos interessados em comprá-la"

- "'Não podemos ter retrocessos em termos de liberdades e garantias na UE'. Pedro Fidalgo Marques, cabeça de lista do PAN às eleições para o PE"

- "Topo de Agenda: Nos, atividade turística e Medina"

- "Una Seguros analisa aquisições"

- "Uber Portugal quer frota de 'emissões zero' até 2030"

Correio da Manhã:

- "'Bilhete Dourado'. Golpe milionário travado na Taça. Clã Madureira poderia ganhar 200 mil euros"

- "Morte e destruição. Dilúvio provoca tragédia no Brasil"

- "Ministério propõe a docentes recuperarem 598 dias já em setembro"

- "Morte de bebé. Mãe acusa maternidade de negligência médica"

- "'Joca'. Ex-polícia traficante preso em preventiva na cadeia de Évora"

- "Habitação. Rendas sofrem aumento de 7,1% em apenas um ano"

- "Peregrinos. Multidão reza em Fátima"

- "Benfica. Rui Costa pressionado para decidir futuro de Schmidt"

- "Sporting. Varandas quer rebentar dragões"

- "FC Porto. Adjunto sinaliza adeus de Sérgio"

Público:

- "Famílias com novos contratos para a mesma casa vão manter apoio à renda"

- "Europeias. Imigração e Defesa marcam diferenças entre os candidatos"

- "Estudo inédito. Só 44% dos filhos da violência doméstica terminam secundário"

- "Orçamento de Estado. PS muda o tom e espera pelo outono para decidir sobre OE"

- "Espanha. Sánchez confia que vitória catalã mantém Governo intacto"

- "Rússia. Putin entrega Defesa a um economista para limpar quartéis"

- "Tempo de serviço. Professores recuperam 50% em dois anos e o resto até 2028"

- "Grand Tour. A viagem de Miguel Gomes e Filipa Reis entre a Ásia e Cannes"

- "Oceanos. Redes de pesca incorporadas em corais vivos descobertas pela primeira vez em Portugal"

- "Cidades. Moedas quer vender sete terrenos por 70 milhões para criar mais habitação em Lisboa"

Jornal de Notícias:

- "Enfermeiros perdem poder para os médicos nos partos"

- "Vieira e Rui Costa interrogados no caso dos emails"

- "Liga. Roger Schmidt à espera que a época acabe para ficar a conhecer futuro"

- "Investigação. Funcionários do FC Porto encaminhavam adeptos para 'candongueiros' de bilhetes"

- "Combate aos fogos tem mais bombeiros e veículos mas menos aviões"

- "Europeias. Imigração marca primeiro debate televisivo"

- "Polícia Municipal. Porto e Lisboa exigem reforço de 50%"

- "Coimbra. Autocarro liga estações durante obras do metrobus"

Diário de Notícias:

- "Montenegro segura chefe máxima das secretas"

- "Cannes abre hoje com gargalhadas servidas por Quentin Dupieux"

- "Hospitais. Bloco de partos e urgência do Hospital Santa Maria ainda não abrem portas este verão"

- "Visita. Governo mantém em segredo acordo de 'segurança' com Zelensky"

- "Acusações. Medina, à boleia de Sarmento, responde na AR sobre queda 'artificial' da dívida"

- "Finanças. Situação orçamental 'é boa' e 'estável'. Bruxelas e Eurogrupo afastam cenário de 'caos e colapso'"

- "Daniela Nascimento, investigadora. 'Temos uma Europa que exclui, marginaliza e desprotege seres humanos'"

inevitável:

- "imigração. Um casamento difícil"

- "Restringir ou aumentar as entradas? Os riscos, os desafios e as dores de cabeça"

- "'As pessoas têm medo de vir a esta rua'. A Rua do Benformoso, um mundo à parte no centro de Lisboa"

- "O contributo para a Segurança Social e os custos para o país"

- "Entrevista a Jorge Malheiros: 'Os imigrantes não vão inverter o processo de envelhecimento'"

- "Criminalidade. É impossível contabilizar devido aos formulários policiais"

- "No Porto há queixas de agressões a mulheres de minissaia"

Negócios:

- "Governo oficializa aeroporto em Alcochete esta semana"

- "Maiores famílias da bolsa ganham 638 milhões em dividendos"

- "Radar África. Em casa onde não há pão abre-se a porta à tentação"

- "Yves Stein e Bruno de Carvalho, [grupo] Edmond de Rothschild. Negócio em Portugal está 'muito atrativo' e a crescer"

- "Demora na redução do IVA no imobiliário deixa mercado ansioso"

- "Extrusal tem novo dono e salva 440 empregos"

Record:

- "Benfica. Rui Costa segura Schmidt. Quer manter o projeto e não abdica do treinador"

- "Sporting. Varandas e o jogo com o FC Porto: 'É para rebentar com eles'"

- "Sporting. Troféu de campeão é entregue sábado e vai à câmara na 2.ª"

- "Jamor em risco. Super Dragões podem ficar de fora"

- "FC Porto. Travada cedência de 4 mil bilhetes. PSP confirma apreensão de 44 mil Euro"

- "FC Porto. Villas-Boas incentivou equipa"

- "Arábia Saudita. Jesus negoceia renovação"

- "Turquia. Mourinho na rota do Fenerbahçe"

O Jogo:

- "FC Porto deverá constituir-se assistente. Direção de André Villas-Boas pretende acompanhar processo 'Bilhete Dourado' de perto"

- "Protocolo com Super Dragões expira a 30 de junho e pode ser denunciado até 31 de maio"

- "Sporting. 'Uma final para rebentar com eles'. Varandas empolgou-se no jantar do título e fez mira aos dragões para falar da Taça"

- "Plantel pediu a Paulinho que fique em Alvalade"

- "Benfica. Schmidt segura... Schmidt. "

- "Jesus quer levar Rafa"

- "Braga. Rony tem um enguiço para quebrar"

- "Arbitragem. Soares Dias apita decisão da Liga Conferência"

A Bola:

- "FC Porto negoceia Vítor Roque"

- "Benfica. Schmidt: Saída perde força mas discurso endurece"

- "Sporting 3-6 Benfica foi há 30 anos"

- "Sporting. Leões já conversaram com o Panathinaikos e Ioannidis pode custar perto de Euro20M"

- "Varandas pensa no Jamor: 'Final para rebentar com eles'"

- "Arbitragem. Soares Dias na final da Liga Conferência"

- "Alemanha. Jackson Irvine. St. Pauli volta à Bundesliga com capitão para todas as causas"

- "Espanha. Lucas Pérez pagou para voltar ao Corunha, clube do coração, e marcou golo da subida"