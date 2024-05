Saúde em destaque nos jornais nacionais

Bom dia. Os jornais nacionais desta segunda-feira, 13 de Maio de 2024, centram atenções em temáticas como a saúde, a justiça e o desporto.

No Público:

- "Faltas dos doentes desperdiçaram quase 900 mil consultas hospitalares"

- "Entrevista a Castro Almeida. Governo quer academia e inteligência artificial a acelerar PT2030 e PRR"

- "Elizabeth Economy. 'A Europa está cada vez mais alinhada com os EUA sobre o desafio da China'"

- "Futebol. No dia da despedida do Dragão, Taremi salva FC Porto. Rafa bisa no Benfica no adeus à Luz"

- "Operação Bilhete Dourado. Milhares de bilhetes apreendidos e 13 arguidos em buscas ao FC Porto"

- "Congresso do Livre. O 'europeísta' olhou mais para dentro do que para Bruxelas"

- "Eleições na Catalunha. Socialistas vencem e põem fim à maioria independentista"

- "Contas públicas. Sarmento conta com margem do OE que Medina queria gerir"

No Correio da Manhã:

- "Operação bilhete dourado. Clã Madureira ganha 1,5 milhões. Receita anual com bilhetes"

- "Benfica-Arouca (5-0). Rafa de luxo no adeus"

- "FC Porto-Boavista (2-1). Taremi salva dragão"

- "Cega a mulher e sai livre do tribunal"

- "Santuário. Mar de fé"

- "Putin afasta poderoso ministro da Defesa"

- "Fisco. Sorteio fatura da sorte suspenso há meses"

- "Quotas. Advogados devem 7,8 milhões à ordem"

No Jornal de Notícias:

- "Super Dragões tinham 'call center' para venda ilegal de bilhetes"

- "FC Porto 2-1 Boavista. Taremi leva dragão na cabeça"

- "Benfica 5-0 Arouca. Rafa deixa duas pérolas antes de dizer adeus"

- "Hóquei em patins. Leão rei da Europa"

- "Rali de Portugal. Ogier entra na história como novo recordista de vitórias"

- "Há menos alunos a concluir cursos de dois anos"

- "Caxias. Médicos são suspeitos de acumular turnos com privado"

- "Entrevista. 'Ainda não se conhece o pensamento europeu de Sebastião Bugalho'. João Cotrim de Figueiredo, cabeça de lista da IL às europeias"

- "Gaia. Fiéis contestam local e custo de nova Igreja de Canidelo"

- "Braga. S. João com dez dias de folia e reforço de orçamento"

- "Catalunha. Socialistas destronam sem maioria independentistas"

- "Inês Aguiar. Todos à espera que a namorada segure Gyokeres"

No Diário de Notícias:

- "Primeiros 15 dias de junho serão teste à resposta do SNS. Ministra reúne com administrações"

- "Tânger Corrêa. Cabeça de lista do Chega às europeias. 'Acho que a extrema-direita não existe. É uma invenção da rapaziada do outro lado'"

- "Adeus Rafa! Goleada de mão-cheia ao Arouca com despedida de sonho"

- "David D. Friedman, economista. 'Um Estado de bem-estar social torna muito mais difícil a imigração livre'"

- "Ciência. O que vai acontecer quando a NASA deixar de olhar para a Terra? Estamos prestes a descobrir"

- "Fátima. Há mais jovens a peregrinar neste 13 de maio"

- "Pavlo Klimkin. Ex-ministro dos Negócios Estrangeiros ucraniano. 'Macron deixou sair o génio da lâmpada sobre tropas europeias na Ucrânia'"

- "Livros da Semana. Nem a terra onde o Marquês de Pombal nasceu é conhecida"

No Negócios:

- "Acionistas da ES Saúde querem levar CMVM a tribunal da UE"

- "Conversa Capital. Pedro Dominguinhos. PRR 'podia e devia estar mais avançado'"

- "Mota-Engil vende este verão três concessões no México"

- "Orçamento. Sarmento estreia-se no Eurogrupo com contas polémicas"

- "Preço das casas no Porto só subiu dois anos após Lisboa"

- "Indústria. Corticeira Amorim de olho em novas aquisições"

- "Investidor privado. Números de telemóvel: tudo o que precisa saber para não os perder"

No O Jornal Económico:

- "Relação levanta arresto de bens dos ex-gestores do Banco Espírito Santo"

- "Do apoio aos jovens à descida do IVA. Conheça as novas medidas para a Habitação"

- "EDP valoriza 930 milhões com novo plano estratégico e volta a ser a cotada mais valiosa da bolsa nacional"

- "REN aplaude aprovações mais rápidas: 'Os stakeholders querem previsibilidade na capacidade de rede'. João Conceição, administrador da REN"

- "Topo da Agenda: semana abre com dados do PIB"

- "Grupo República apresenta hoje o 'rebranding'"

- "BPI agrava comissões nas contas pacote"

No Record:

- "Benfica-Arouca (5-0). Adeus com magia. Rafa despede-se da Luz com dois golaços e uma assistência"

- "FC Porto-Boavista (2-1). Taremi salva aos 90'+8"

- "Operação bilhete dourado. Buscas no dragão por causa de esquemas dos bilhetes"

- "Sporting. Fosso vai ser fechado. Obras arrancam no final da época e ficam concluídas durante 2025/26"

- "Sporting. 'Diogo está preparado para o Jamor', pai do jovem guarda-redes tranquiliza adeptos"

- "Hóquei em patins. Sporting-Oliveirense (2-1). Leão é campeão europeu"

- "2.ª Liga. Clubes insulares garantem subida. Santa Clara e Nacional estão de volta"

- "Andebol. Portugal no Mundial. Empate na Bósnia bastou"

No A Bola:

- "Benfica 5-0 Arouca. Não chorem por mim, benfiquistas! Rafa recusa marcar penáltis mas ainda bisa e assiste na despedida da Luz"

- "Roger Schmidt ouviu mais assobios e repetiu mensagem. 'Se sou o problema saio, assim não seremos campeões'"

- "FC Porto 2-1 Boavista. Taremi segura pódio (mas não as lágrimas) no último golo no Dragão"

- "Sporting. Os segredos de Amorim"

- "Gil Vicente 2-0 Farense"

- "Casa Pia 0-1 Moreirense"

- "Nacional e Santa Clara promovidos à Liga"

- "Inglaterra. Arsenal vence em Old Trafford e adia título para a última jornada"

- "Hóquei em patins. Sporting campeão europeu"

- "Andebol. Portugal garante mundial"

- "Rali de Portugal. Ogier bate recorde de triunfos"

E no O Jogo:

- "FC Porto-Boavista (2-1). Dragão até ao fim. Em jogo de despedida, Taremi agarra portistas ao pódio com um suspiro de alívio aos 98'+8"

- "FC Porto lesado em milhares por esquema de bilhetes. MP suspeita de 'conivência' da Porto Comercial na operação liderada pela família Madureira"

- "Benfica-Arouca (5-0). Rafa foi de chorar por mais"

- "Sporting. Debast entreabre porta de Alvalade"

- "II Liga. Açores e Madeira de volta à elite"

- "Hóquei em patins. Leões erguem a quarta Champions"

- "Rali de Portugal. Sébastien Ogier engata sexta e faz história"