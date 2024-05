Saiba o que hoje é notícia

O Governo e os parceiros sociais reúnem-se hoje na Concertação Social, o primeiro destes encontros com o novo executivo e que vai contar com a presença do primeiro-ministro, Luís Montenegro.

A agenda oficial da reunião indica que serão abordados "outros assuntos", além da apresentação de cumprimentos institucionais, sem detalhar os temas em análise.

Esta será, assim, a primeira vez que as confederações patronais e as centrais sindicais vão estar sentadas à mesa da Concertação Social com o novo Governo da AD, num encontro em que, além de Luís Montenegro, estará também a ministra da Solidariedade, Trabalho e Segurança Social, Maria do Rosário Ramalho.

Esta reunião da Concertação Social é também a primeira desde que, no final de fevereiro, Tiago Oliveira sucedeu a Isabel Camarinha como secretário-geral da CGTP.

Hoje, também é notícia:

CULTURA

O 68.º Festival Eurovisão da Canção, no qual competem 37 países, começa, em Malmö na Suécia, com a primeira semifinal, em que é apresentada a canção "Grito", de Iolanda, que este ano representa Portugal.

Nesta edição participam 37 países. Na final, marcada para sábado, irão competir 26: dez são escolhidos hoje, na primeira semifinal, e outros dez na quinta-feira, na segunda semifinal. Há ainda seis países com entrada direta para a final: os chamados 'Big Five' (França, Alemanha, Espanha, Reino Unido e Itália) e o país anfitrião, vencedor no ano passado.

Hoje, além de Portugal, que atua em 14.º lugar, estão em competição, por ordem de entrada em cena: Chipre, Sérvia, Lituânia, Irlanda, Ucrânia, Polónia, Croácia, Islândia, Eslovénia, Finlândia, Moldávia, Azerbaijão, Austrália e Luxemburgo.

A participação de Israel foi contestada por causa da guerra, mas a União Europeia de Radiodifusão lembrou que o festival é apolítico. Em março, cantores de nove países, incluindo Portugal, assinaram uma carta por um cessar-fogo na Palestina.

A semifinal é exibida em direto na RTP1, na RTP Internacional e na RTP Play a partir das 20:00 de Lisboa.

No ano passado, Portugal ficou em 23.º lugar, com Mimicat e a canção "Ai coração".

***

Uma exposição com obras da artista plástica portuguesa Joana Vasconcelos vai ser inaugurada hoje na Central Artística de Bueño, nas Astúrias, em Espanha.

Joana Vasconcelos irá apresentar duas peças, uma delas recente, naquela que é a segunda exposição da artista em Espanha, depois de, em 2018, ter inaugurado "I'm your mirror" no Museu Guggenheim Bilbao, primeira mostra individual de um artista português naquele espaço museológico.

A Central Artística de Bueño irá acolher até 03 novembro estas obras de Joana Vasconcelos, a primeira mulher a expor no Palácio de Versalhes, e que encerrou em abril a exposição "Plug-In", com obras inéditas, como a "Árvore da Vida", no Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia (MAAT), em Lisboa, visitada por mais de 260 mil pessoas em seis meses.

DESPORTO

André Villas-Boas vai assumir a presidência do FC Porto, na cerimónia de posse dos órgãos sociais da direção encabeçada pelo antigo treinador do clube, 10 dias depois de ter derrotado Pinto da Costa nas eleições 'azuis e brancas'.

A cerimónia arranca às 12:00, no Estádio do Dragão, no Porto, e vai consumar a entrada em ação dos novos corpos gerentes para o quadriénio 2024-2028, eleitos em 27 de abril último, com um triunfo folgado da lista B no sufrágio mais disputado da história do clube.

André Villas-Boas vai suceder a Pinto da Costa como presidente da direção do FC Porto, enquanto António Tavares rende José Lourenço Pinto na chefia da Mesa da Assembleia Geral e Jorge Guimarães dará lugar a Angelino Ferreira no Conselho Fiscal e Disciplinar.

Fernando Freire de Sousa foi o primeiro nome indicado para o Conselho Superior, que tem 20 membros efetivos, dos quais 15 foram eleitos pela lista B, quatro pela candidatura de Pinto da Costa (A) e um pelo movimento independente encabeçado pelo advogado e professor universitário Miguel Brás da Cunha (D), que só concorreu ao órgão consultivo.

Villas-Boas tornou-se o 34.º presidente da história do FC Porto em 27 de abril, ao totalizar 21.489 votos (80,28%) para se superiorizar nas eleições dos órgãos sociais dos 'dragões', quebrando uma sequência de 15 mandatos e 42 anos de Pinto da Costa, que acumulou 5.224 (19,52%), com o empresário e professor Nuno Lobo a somar 53 (0,2%).

O ato eleitoral mais concorrido de sempre do clube contou com a participação de 26.876 associados no Estádio do Dragão, tendo havido também 73 votos em branco e 37 nulos.

A inédita eleição de André Villas-Boas, de 46 anos, implica o fim do 'reinado' presidencial de Pinto da Costa, de 86 anos, que já comandava o FC Porto desde 17 de abril de 1982, tornando-se, desde então, o dirigente com mais títulos e longevidade do futebol mundial.

Em face dos prazos impostos pelo Código das Sociedades Comerciais e pelo Código do Mercado dos Valores Mobiliários, apenas depois da tomada de posse dos novos órgãos sociais do clube é que poderá ser agendada a convocação de uma Assembleia Geral de acionistas, com 21 dias de antecedência mínima, para a investidura da nova composição da SAD, que tem sob sua alçada a administração do futebol profissional 'azul e branco'.

INTERNACIONAL

Vladimir Putin toma posse como Presidente da Rússia e iniciará o seu quinto mandato.

Nas eleições presidenciais russas, que decorreram entre 15 e 17 de março, Putin obteve na votação em território russo mais de 76,2 milhões de votos (87,28%).

Vários Governos ocidentais alinharam-se nas críticas à legitimidade democrática das eleições presidenciais na Rússia e não felicitaram Putin, como foi o caso dos Estados Unidos.

Na segunda-feira, o Alto Representante da União Europeia para a Política Externa, Josep Borrell, apelou aos Estados-membros para que não enviassem representantes diplomáticos à cerimónia de tomada de posse.

O novo mandato está previsto durar mais seis anos, o que significa que Putin será o Presidente da Rússia até pelo menos 2030.

Embora tenha garantido publicamente que não o faria, Putin alterou a Constituição em 2020 para permitir a sua reeleição, o que poderá fazer novamente dentro de seis anos e, assim, permanecer no Kremlin até 2036.

Putin, que está no poder desde 2000, também ocupou o cargo de primeiro-ministro entre 2008 e 2012.

LUSOFONIA, ÁFRICA E COMUNIDADES

Os ministros da Cultura da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa reúnem-se hoje em São Tomé e Príncipe, tendo na agenda a votação do Plano de Ação de Cooperação Cultural Multilateral da CPLP para o período 2024-2026 e a mobilização de parcerias para a sua implementação.

No encontro, os ministros vão também analisar o grau de cumprimento do Plano de Ação de Cooperação Cultural Multilateral da CPLP adotado para o período 2022-2024.

A sessão de abertura conta com as intervenções do secretário executivo da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), Zacarias da Costa, do ministro da Cultura e Turismo de Angola, Filipe Zau, enquanto presidência cessante da CPLP, e da ministra da Educação, Cultura e Ciência de São Tomé e Príncipe, Isabel Viegas de Abreu, coordenadora da reunião e presidência em exercício da CPLP.

Do programa consta um debate ministerial sobre "Mobilidade dos agentes e circulação de bens culturais no espaço da CPLP: desafios e perspetivas para as indústrias culturais", com a ministra da Educação, Cultura e Ciência de São Tomé e Príncipe, Isabel Viegas de Abreu, do ministro da Cultura e Turismo de Angola, Filipe Zau, da ministra da Cultura do Brasil, Margareth Menezes, do ministro da Cultura e Indústrias Criativas de Cabo Verde, Abraão Vicente, do ministro da Cultura, Juventude e Desporto da Guiné-Bissau, Augusto Gomes, do ministro da Cultura, Turismo e Promoção de Artesanato da Guiné Equatorial, Prudencio Botey Sobolo, da ministra da Cultura e Turismo de Moçambique, Eldevina Materula, da ministra da Cultura de Portugal, Dalila Rodrigues, e do ministro da Juventude, Desporto, Arte e Cultura de Timor-Leste, Nélio Isaac Sarmento.

PAÍS

O Tribunal de Coimbra marcou para hoje a leitura do acórdão do caso de um empresário de 57 anos acusado de tentar matar quatro pessoas, entre as quais a mulher, em 01 de maio de 2023, em Cernache.

O empresário é acusado de ter disparado contra dois homens e duas mulheres junto à empresa de que era sócio-gerente, num ato para o qual a acusação do Ministério Público (MP) não aponta uma motivação.

Em tribunal, o empresário admitiu os crimes, mas disse que não consegue encontrar uma explicação para o sucedido, tendo referido "excesso de trabalho", noites mal dormidas, "falta de medicação e bebida"

Disse ainda que não havia qualquer razão para ter tentado matar aquelas quatro pessoas, das quais duas delas não conhecia, outra era um conhecido com quem se dava bem e com a mulher nunca tinha havido qualquer problema conjugal.

Segundo a acusação, os crimes ocorreram no final da tarde de 01 de maio de 2023, depois de uma reunião que a então mulher do arguido teve nas instalações da empresa, com outros três associados (dois homens e uma mulher) de uma entidade que promovia e organizava caminhadas em Coimbra.

No fim da reunião, o arguido terá surgido nas instalações munido de uma caçadeira semiautomática, depois de ter estado num convívio "com os seus companheiros de caça", e começou a disparar contra aquelas quatro pessoas, explicitou o Ministério Público.

SOCIEDADE

O militante neonazi Mário Machado conhece a sentença no processo em que é acusado de incitamento ao ódio e à violência contra mulheres de esquerda em publicações nas redes sociais que visavam a dirigente do MAS, Renata Cambra.

A sentença será lida pelas 15:30 no Juízo Local Criminal de Lisboa, no Campus de Justiça, depois de em abril, nas alegações finais, o Ministério Público (MP) ter pedido uma pena de prisão efetiva para Mário Machado.

Sobre o outro arguido no processo, Ricardo Pais, acusado do mesmo crime por mensagens no antigo Twitter (atual X) em que apelava para a violação de mulheres de esquerda, o MP considerou "equacionar a pena suspensa", por não ter antecedentes criminais.

Em causa neste julgamento estão mensagens publicadas no então Twitter atribuídas a Mário Machado e Ricardo Pais em que estes apelavam para a "prostituição forçada" das mulheres dos partidos de esquerda, e que visaram em particular a professora e dirigente do Movimento Alternativa Socialista (MAS) Renata Cambra.

***

O Sindicato de Todos os Profissionais de Educação inicia uma greve nacional ao processo de avaliação e ao trabalho associado às provas de aferição.

O coordenador André Pestana disse que a greve se justifica pelo facto de "os profissionais de educação continuarem sem uma avaliação justa e transparente", e contra "as muitas aulas que os alunos perderam o ano passado para realizar as provas de aferição, que sobrecarregaram muito os profissionais de educação".

Numa conferência de imprensa, em Coimbra, o dirigente sindical salientou que a greve "é uma forma de pressionar o Governo para prestar atenção ao que se está a passar na escola pública", considerando que deve existir uma discussão com os professores para perceber se fazem sentido as provas de aferição.

Os pré-avisos de greve dirigidos a todos os trabalhadores docentes e com funções docentes foram emitidos até ao final de maio.

Entre 02 e 13 de maio as escolas podem realizar as provas de aferição do 2.º ano de Educação Física e Educação Artística, que marcaram o início de mais um ano de provas e exames nacionais.

Depois, entre 16 e 27 de maio, chega a vez dos alunos do 5.º ano mostrarem os seus conhecimentos em Educação Musical e os do 8.º ano realizarem as provas da componente de produção e interação orais de Inglês.

***

A PSP e a GNR vão estar a partir de hoje e até dia 13 na estrada a alertar os condutores para os riscos do uso do telemóvel a conduzir, numa operação de fiscalização e sensibilização.

A iniciativa conjunta da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR), que é responsável pela sensibilização, e da Polícia de Segurança Pública (PSP) e Guarda Nacional Republicana (GNR), responsáveis pela fiscalização nas estradas, sobretudo aquelas com maior circulação, insere-se no Plano Nacional de Fiscalização (PNF) de 2024.

As ações de fiscalização previstas são: hoje, às 09:00, no Itinerário Complementar (IC) 2, ao quilómetro 33, em Lisboa; quarta-feira, às 15:00, na Rua Coronel Armando da Silva Maçanita, Portimão; quinta-feira, às 08:00, área de serviço de Almodôvar, no sentido Norte/Sul; sexta-feira, às 10:00, Avenida Lino de Carvalho, em Évora; e a 13 de maio, às 14:00, na Estrada Nacional (EN) 18, aos quilómetros 171/100, em Portalegre.

A ANSR, PSP e GNR lembram que "a utilização do telemóvel durante a condução aumenta em quatro vezes a probabilidade de ter um acidente, causando um aumento no tempo de reação a situações imprevistas".