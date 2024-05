Santa Cruz promove rastreio gratuito à tensão arterial e glicémia

A Câmara Municipal de Santa Cruz associa-se à iniciativa 'Maio, Mês do Coração', com a promoção de um rastreio gratuito à tensão arterial e glicémia. A iniciativa decorre no dia 14 de Maio, terça-feira, entre as 9h30 e as 16 horas, na Praça Dr. João Abel de Freitas.

Ainda à sexta-feira, dias 10, 17 e 24 de Maio, estão previstas caminhadas pela promenade de Santa Cruz, às 9h15.

"As doenças cardiovasculares são as principais causas de morte em todo o mundo, mas muitas delas podem ser prevenidas com um estilo de vida saudável e cuidados médicos regulares", recorda a autarquia.