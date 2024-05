Acidente entope trânsito na subida do Caniço

Um acidente ocorrido nesta manhã de sexta-feira na Via Rápida, mais precisamente na zona da Estrada do Garajau (subida desde o Caniço de Baixo, está a dificultar a vida de quem procura vir no sentido Machico - Ribeira Brava.

Neste momento a dupla fila estende-se por cerca de 2 km, no sublanço entre o Caniço e o Porto Novo, entre os km 26 e 24.2.

Ver Galeria

Desconhecem-se, para já, as consequências deste acidente, mas é certo que irá influenciar a circulação para todos os que vêm da zona Leste da Madeira, libertando, em parte, o fluxo de trânsito a partir dessa zona, mais propriamente desde a zona da Cancela.