Trânsito com alguns congestionamentos

Bom dia. Manhã calma, para já, nas estradas, apesar de vários sinais de congestionamentos, sobretudo na Via Rápida.

Contudo, para já, nenhum sinal de acidentes ou avarias que, normalmente, acabam por entupir a circulação rodoviária, causando ainda maiores constrangimentos a quem se dirige para a escola, o trabalho ou os seus afazeres do dia-a-dia.

Ver Galeria

As duas principais 'portas' de entrada no Funchal, por exemplo, apresentam comportamentos diferentes. Se da zona de São Martinho, mais precisamente a subida de Santa Rita, há alguma marcha mais lenta, sobretudo por causa de veículos mais lentos, do lado oposto, na zona da Cancela é a quantidade de carros a circular, com todas as entradas e saídas bastante concorridas que ocorrem os principais abrandamentos.

Ainda assim, é importante manter uma condução segura e responsável.