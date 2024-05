Luta contra pobreza e corrupção marca arranque da campanha do Chega

“Há duas situações que nos preocupam profundamente na Madeira que hoje, que são a pobreza e a corrupção”, afirmou hoje Miguel Castro.

O cabeça-de-lista do partido Chega-Madeira falava durante uma visita ao mercado do Santo da Serra, que marcou o arranque oficial da campanha do partido para as Eleições Legislativas de 26 de Maio.

Miguel Castro explicou que as atenções do partido dividem-se entre “aqueles que trabalham de sol a sol, são honestos, mas não conseguem pagar as contas, nem viver uma vida minimamente confortável” e, no por outro lado, “aqueles que se julgam donos da Madeira e que fazem todos os esquemas e artimanhas para que eles e os seus amigos tenham luxos e regalias”. “Isto está errado e não vamos compactuar com esta vergonha”, assegura o candidato do Chega.

Na opinião de Miguel Castro “a Madeira não pode ser uma ilha paradisíaca só para alguns”. “Cabe aos políticos, em geral, e ao governo, em particular, criar as condições para que a Região seja uma terra de prosperidade e de desenvolvimento para todos”, sustenta.

Para que isso aconteça, defende, que “todos têm de ser vistos e tratados com dignidade, e, para tal, temos que acabar com a corrupção, compadrio, nepotismo, amiguismo e os esquemas pelos quais o bem comum é traído e trocado pelos interesses e jogadas de bastidores”.

“A luta do CHEGA é mesmo nesse sentido”, rematou.