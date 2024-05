"JPP continua na sua deriva demagógica, populista e mentirosa", acusa CMF

Na sequência das recentes declarações do JPP, a Câmara Municipal do Funchal veio novamente acusar o partido de estar na "sua deriva demagógica, populista e mentirosa".

No comunicado enviado às redações, a autarquia veio deixar alguns esclarecimentos sobre a viagem do anterior presidente, Pedro Calado, ao Reino Unido, situação que o JPP voltou hoje a trazer a público, ao garantir que já tem acesso às despesas da viagem

JPP aponta "segunda derrota do PSD" JPP tem acesso às despesas das viagens de Calado ao Reino Unido

Pela enésima vez, e ao contrário do que afirma o JPP e o seu líder parlamentar - sempre de forma falsa e desonesta - na sua habitual deriva populista e demagógica, a Câmara Municipal do Funchal não esconde, nem tem qualquer motivo para esconder seja o que for, muito menos viagens de trabalho e respetivos custos, que só para quem pretende manipular a opinião pública pode considerar de "luxuosas", como se este tipo de viagens não estivessem obrigadas a um apertado conjunto de regras, decorrente da lei em vigor, seja nesta ou em qualquer outra autarquia, nomeadamente por parte do Tribunal de Contas. CMF

No documento, a autarquia dá conta que a viagem Jersey e a Londres surgiu por convite do Mayor de Saint Helier, a propósito das comemorações do Dia de Portugal. "Conforme amplamente divulgado na imprensa na altura, contou com cinco pessoas na comitiva a expensas da Câmara Municipal do Funchal, tendo acompanhado esta viagem mais duas pessoas, que viajaram às suas próprias custas", pode ler-se.

Nesta viagem a Jersey e a Londres, foram gastos 13.187 euros, que podem ser comprovados pelos documentos a que o JPP já teve acesso, mas para os quais demorou várias semanas para os consultar, apesar de notificados que estavam disponíveis. CMF

Neste sentido, a Câmara do Funchal garante que vai continuar a desmentir o JPP sempre que este insista em "ludibriar publicamente sobre esta situação, apenas com propósito eleitoralista".

"O JPP não quer a verdade, mas tão só alimentar folhetins políticos, cujo único propósito, percebe-se claramente, é o de garantir placo mediático, recorrendo sistematicamente à mentira", conclui.