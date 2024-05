Roteiro das Cerejeiras em Flor acontece amanhã

Sob organização do CDISA - Centro de Desenvolvimento e Inovação Sociocultural e Agroflorestal, terá lugar amanhã, dia 12 de Maio, a VIII edição do Roteiro das Cerejeiras em Flor.

"A concentração dos participantes será feita na Rotunda das Cerejeiras, junto ao Centro Cívico do Jardim da Serra", informa. "A partida acontecerá pelas 15h00" e "os participantes percorrerão cerca de 5 km, por caminhos e por veredas que dão acesso a terrenos cultivados com cerejeiras", acrescenta.

Lembram os organizadores que "esta edição está integrada nas Comemorações dos 50 Anos do 25 de Abril" e, por esse motivo, "o evento assumiu a designação de 'VIII Roteiro das Cerejeiras em Flor, por Terras sem Colonia'. A chegada dos participantes à Rotunda das Cerejeiras está prevista para as 18h00".

Uma iniciativa que conta com o apoio da Secretaria Regional de Agricultura e Ambiente, da Câmara Municipal de Câmara de Lobos, da Junta de Freguesia do Jardim da Serra, da Paróquia de São Tiago e da Comissão Coordenadora das Comemorações dos 50 anos do 25 de Abril na Madeira".

Se está interessado, saiba que para participar neste roteiro, não é necessário fazer inscrição.