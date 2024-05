Orquestra Clássica da Madeira dá "brilhante concerto" integrado na Festa da Flor

Há mais de 25 anos que a Orquestra Clássica da Madeira (OCM) associa-se à Festa da Flor através da realização de um concerto. Hoje, voltou a apresentar uma proposta inspirada nas flores, no Centro de Congressos da Madeira.

"Foi mais um brilhante concerto da Orquestra Clássica da Madeira integrado na Festa da Flor", disse o director artístico da OCM, Norberto Gomes, em declarações ao DIÁRIO.

Neste espectáculo participou a soprano Nika Gorič, sob a direção do maestro convidado Tibor Bogányi.

Este tradicional concerto da Festa da Flor, que integra as nossas temporadas há mais de duas décadas, contou este ano com a cristalina e potente voz de Nika Gorič e com a teatral condução da orquestra de Tibor Boganyi". Norberto Gomes

O público ficou rendido a mais concerto promovido pela OCM.

"Com sala cheia para ouvir mais uma brilhante proposta do nosso programa, desde cedo o público ficou rendido à orquestra e aos artistas convidados, retribuindo a entrega de todos em palco com vibrantes aplausos", disse Norberto Gomes.

E acrescentou: "O concerto que contou com uma obra de dois andamentos, em estreia nacional, do pianista e compositor húngaro Gergely Boganyi teve também, neste momento musical, o reconhecimento e agrado por parte do público".

Foi um concerto que, durante mais de uma hora, através desta arte maior da humanidade, que é a música, proporcionou cor, brilho, energia e alegria a todos os presentes". Norberto Gomes

O concerto terminou com uma longa ovação de pé. A OCM, mais uma vez, "sentiu-se acarinhada e reconhecida por todos os que em massa compareceram a esta festa da música que é um cartaz cultural da Região".