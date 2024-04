Albuquerque rejeita decidir já a finalidade a dar no futuro ao Hospital Dr. Nélio Mendonça

O futuro a dar ao edifício onde funciona o Hospital Dr. Nélio Mendonça é situação a analisar fora do clima eleitoral, para que a decisão seja racional e apoiada por pareceres dos técnicos, defende Miguel Albuquerque.

Instado a reagir à proposta da candidatura do CDS-PP às legislativas da Madeira, liderada por José Manuel Rodrigues, que hoje veio defender a integração do Hospital na Rede de Cuidados Continuados e, também, um reforço do apoio aos mais velhos, o presidente do Governo Regional e recandidato à presidência pelo PSD/M já ‘colocou água na fervura’.

Garante que “ainda não está decidido” a utilidade a dar, dentro de poucos anos, ao edifício, com a abertura do novo Hospital Central e Universitário da Madeira, mas também esclarece que não é o momento oportuno para reflectir e decidir sobre o assunto.

Sustenta que a decisão sobre a matéria não será só política. “É uma questão que tem também uma componente técnica que terá de ser decidida com alguma calma. Não é em cima das eleições que vamos decidir projectos dessa natureza”, reagiu.

Albuquerque entende que o assunto deve ser avaliado “com calma, com racionalidade e apoiado pela componente técnica” e não servir apenas para propaganda eleitoral.