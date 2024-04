Calheta tem novo roteiro que promove património cultural do concelho

A Câmara Municipal da Calheta apresentou o seu novo roteiro, que promove o património cultural do concelho. Numa cerimónia que decorreu esta manhã, ficou patente que esta será uma ferramenta bastante abrangente que oferece aos residentes e visitantes uma oportunidade única de explorar os tesouros históricos da Calheta.

Este roteiro está disponível em português e inglês, através do site da autarquia e será exportado também para as suas redes sociais. Já os agentes culturais vão receber uma brochura impressa com o intuito à divulgação dos espaços.

"O Roteiro Histórico da Calheta está lançado e em breve serão colocadas sinalizações nos próprios monumentos onde, através de um simples clique num QR Code, cada visitante poderá aceder facilmente à sua informação histórica”, explicou Doroteia Leça, presidente em exercício e também responsável pelos pelouros do Turismo e da Cultura.

Este é um projecto que resulta de uma parceria com o Centro de Estudos e Desenvolvimento de Educação, Cultural e Social (CEDECS), aquando de um estágio profissional realizado por uma jovem do concelho, Daniela Moura, sob a coordenação de Isabel Gouveia, professora destacada no CEDECS. A investigadora deu a conhecer algumas das principais referências patrimoniais de cada freguesia, nas suas diversas tipologias, como arquitetura religiosa, arquitetura civil, arquitetura industrial e arquitetura utilitária.

Para além de preservar a rica herança histórica da Calheta, a autarquia pretende também incentivar o turismo cultural na localidade. Ao fornecer informações detalhadas sobre locais de interesse histórico e as suas tradições, o roteiro pretende enriquecer a experiência dos visitantes e fortalecer o orgulho da comunidade local na sua história. "Com o lançamento deste Roteiro Histórico, a Câmara da Calheta demonstra um compromisso contínuo com a promoção do turismo sustentável e o desenvolvimento cultural, ao mesmo tempo que preserva e celebra o património único deste belo concelho", refere nota à imprensa.