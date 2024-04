37.ª Semana Cultural Madeirense decorre no Canadá

A Casa da Madeira Community Centre em Toronto, no Canadá, está a realizar a 37.ª Semana cultural madeirenses, coordenada este ano pelo conselheiro das comunidades madeirenses naquele país, José Rodrigues.

O responsável disse ao DIÁRIO que, este ano, o evento é dedicado a um roteiro dos municípios da Região Autónoma da Madeira.

A abertura oficial deu-se na passada sexta-feira dia 19 de Abril, com uma cerimónia, içar das bandeiras e entoação dos respectivos hinos interpretados pelo cantor Jonathan Garcia. Depois deste momento decorreu a abertura da exposição do 'Roteiro dos municípios da Ilha da Madeira' e ainda com a actuação do Rancho Folclórico da Casa da Madeira, do artista Décio Gonçalves e do grupo 'Os Pestinhas'.

Já no dia 20 de Abril houve uma noite dedicada a Maximiano de Sousa, mais conhecido por 'Max' e seguida de um jantar com pratos típicos madeirenses.

Já esta noite, 25 de Abril, haverá a inauguração da biblioteca madeirense 'Gilberto Araújo' e conta com palestras e termina com um beberete.

Artistas madeirenses actuam na Semana cultural em Toronto

A 37.ª Semana Cultural Madeirense conta este fim-de-semana com a participação do artista madeirense João Luís Mendonça e ainda do grupo 'Só Rir' composto por madeirenses que viajaram até Toronto para participar nesta iniciativa.

Amanhã, sexta-feira, haverá uma noite humorística, na qual haverá um jantar 'à la carte' com variedade de pratos típicos da gastronomia madeirenses, desde espetada, carne vinha d’alhos, milho frito, bolo do caco e malassadas, além de um espectáculo apresentado pelo madeirense Sílvio Mendes e uma actuação do grupo 'Só Rir'.

A semana cultural termina no próximo sábado, 27 de Abril, com a actuação do madeirense João Luís Mendonça, seguido do artista João Neves e a actuação do grupo humorístico madeirense 'Só rir'.

Os eventos da semana cultural acontecem todos na Casa da Madeira Community Centre e pretende divulgar a cultura madeirense junto da comunidade que reside no Canadá.