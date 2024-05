Seleccionador belga confirma ausência de Courtois da fase final do Europeu

O guarda-redes Thibaut Courtois, que tem tido uma época marcada por lesões, vai falhar a fase final do Euro2024 de futebol, que vai decorrer na Alemanha, confirmou o seleCcionador Domenico Tedesco.

O guardião dos 'merengues' sofreu em agosto do ano passado uma rotura no ligamento cruzado do joelho esquerdo, que acabou por o afastar até março, altura em que sofreu nova lesão, desta vez no joelho direito, que o voltou a impossibilitar de jogar.

O belga regressou agora às opções do Real Madrid e pode voltar em breve à equipa liderada pelo técnico Carlos Ancelotti, que defrontou ontem o Bayern Munique na primeira mão das meias-finais da Liga dos Campeões.

Courtois tem uma relação conturbada com o selecionador Domenico Tedesco desde Junho de 2023, depois de não ter sido nomeado capitão após a lesão de Kevin De Bruyne, com a escolha a recair em Romelu Lukaku

O guarda-redes já tinha anunciado em Dezembro que não participaria no Euro devido à lesão sofrida no joelho esquerdo.

"Já foi tudo dito sobre este assunto. Não quero jogar pingue-pongue. Estou em sintonia com isso", explicou Tedesco.

Ao anunciar a sua decisão em dezembro, Courtois deu tempo à equipa belga para se preparar, segundo Tedesco. "Estamos a concentrar-nos nos jogadores que estão em forma", disse.