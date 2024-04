Miguel Castro diz que "Porto Santo está ao abandono"

Miguel Castro, presidente do CHEGA-Madeira, deslocou-se ao Porto Santo, onde se reuniu com alguns militantes e falou com vários residentes da ilha sobre a actual situação política e social na ilha vizinha.

No geral, o cabeça de lista do partido às eleições regionais registou "o seu lamento face ao que veem como o abandono e a falta de compromisso por parte do Governo Regional para com o Porto Santo e para com os portosantenses".

Num dos contactos com os residentes locais, Miguel Castro foi convidado a visitar a Marina Norte, situada no Porto de Abrigo do Porto Santo, onde, depois de ouvir várias queixas sobre o estado degradado daquela infraestrutura, pode constatar pessoalmente que as condições daquele espaço apresentam um estado avançado de degradação, que fazem delas um perigo para os utentes e para a população local, em geral.

“O abandono do governo regional, que explora a Marina Norte, é gritante e há anos que as promessas de reabilitação do espaço não se concretizam. Será que os governantes só se lembram do Porto Santo na altura de lá ir buscar votos?”, questiona através de uma nota de imprensa.

Outro local que Miguel Castro foi convidado a visitar pelos locais foi o Estádio de Futebol José Lino Pestana, "supostamente que serve de casa à equipa do Portosantense, mas que não joga no Porto Santo porque não tem um campo que cumpra com as regras da Federação Portuguesa de Futebol".

No local, e uma vez mais, o presidente do CHEGA-Madeira recordou que, nas décadas de setenta e oitenta, o Porto Santo chegou a ter várias equipas de futebol a praticar a modalidade naquele campo. Hoje, todavia, o abandono apoderou-se do local.

O incentivo à prática do desporto é uma obrigação do governo regional. Sem essa opção, e face ao isolamento provocado pela dupla insularidade, muitos jovens do Porto Santo têm enveredado por caminhos menos saudáveis para o seu desenvolvimento pessoal e social, inclusivamente caindo nas malhas da toxicodependência, que os têm levado para tratamentos ou até para a cadeia.” Miguel Castro

Por fim, Miguel Castro, que é natural do Porto Santo, visitou o antigo edifício da Junta Agrária, uma área de milhares de metros quadrados localizada no Sítio da Ponta, junto à praia, que outrora era densamente cultivada, mas que, hoje, está também ao abandono. No local, o presidente do CHEGA-Madeira questionou o Governo Regional sobre o destino daquele espaço, nomeadamente se existe algum projecto público ou se o mesmo será vendido a algum particular, e, se for esse o destino, qual o valor.