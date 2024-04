APRAM rebate críticas do Chega ao porto e marina do Porto Santo

A Administração dos Portos da Madeira (APRAM) rebate as críticas apontadas, esta manhã, pelo líder regional do Chega, em relação ao "abandono" a que estaria votada a ilha do Porto Santo, com os investimentos feitos pelo Governo Regional, nos últimos anos, na 'Ilha Dourada'.

Em comunicado, a entidade gestora dos portos e marinas da Região nota que "o Governo Regional da Madeira, através da APRAM, S.A., investiu nos últimos três anos mais de dois milhões de euros nas estruturas e equipamentos do Porto e da Marina do Porto Santo e, neste momento, está em fase de projecto a reabilitação do contra-molhe".

Perante esses argumentos, "é com estranheza que a APRAM vê as críticas do Chega, após uma visita ao Porto Santo".

Falar em abandono da Marina do Porto Santo, negar as obras de reabilitação concluídas em 2022 e que custaram cerca de meio milhão de euros, estando neste momento, em fase de conclusão o projecto de ampliação daquela marina, só pode resultar de falta de informação. APRAM, em comunicado

A mesma entidade esclarece, ainda, que, "além das reparações, remodelações e manutenções da Marina do Porto Santo, foi também reabilitado o molhe principal do porto do Porto Santo e efectuada a remodelação do sistema de iluminação daquele porto, empreitadas concluídas no ano passado", sustenta, notando que está em curso o reforço do enrocamento e a substituição das tampas de betão do acesso à marina.

Posto isto, a APRAM informa o Chega de que "o Porto Santo tem estado sempre presente nos investimentos da APRAM há já muito tempo".