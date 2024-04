Rúben Amorim não consegue garantir que continua no Sporting

O treinador do Sporting, Rúben Amorim, disse hoje que não consegue garantir a sua continuidade no clube na próxima época, mas voltou a relacionar com a conquista de títulos de futebol para o clube.

O treinador dos 'leões' tem sido 'apontado', nos últimos dias, a clubes como o Liverpool e o FC Barcelona, mas foi taxativo quando questionado sobre se consegue seguir o exemplo de Xabi Alonso, que também estaria na 'lista' dos ingleses e já garantiu que vai continuar no Bayer Leverkusen.

"Não. Não consigo garantir", atirou Rúben Amorim, em Alcochete, em conferência de imprensa de antevisão do encontro com o Benfica, a contar para a I Liga.

Logo de seguida, explicou que deu "a palavra" em como se não ganhar títulos vai "sair do Sporting" e vincou que o futuro do clube "está a ser planeado há bastante tempo" pela estrutura.

"Essa é a principal razão pela qual não posso garantir [a continuidade em Alvalade]. Porque eu disse, atravessei-me com os jogadores, e como líder não posso perder a minha palavra. Temos de ganhar títulos, estamos no bom caminho e é muito importante ganhar este jogo para isso", explicou.

Depois, questionado novamente sobre o seu futuro e se sairia no caso de algum clube pagar a cláusula de rescisão para o libertar do Sporting, voltou a apontar o foco ao dérbi de sábado e a garantir que está feliz em Alvalade.

"O foco está neste jogo. Eu não vou discutir nada com o Sporting, devo muito ao Sporting, o que tiver de acontecer, acontecerá. Mas nunca passaria por mim uma pressão para sair, porque devo muito a este clube, sou muito feliz aqui", insistiu Rúben Amorim.

O Sporting recebe o Benfica no sábado, em partida da 28.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol com início previsto para as 20:30, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, e arbitragem de Artur Soares Dias, da associação do Porto.

A equipa orientada por Rúben Amorim lidera o campeonato com 68 pontos, mais um do que o Benfica e com menos um jogo disputado, relativo à 20.ª jornada, em Famalicão.

Os dois clubes encontraram-se pela última vez na terça-feira, no Estádio da Luz, onde empataram 2-2 na segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal, resultado que colocou na final o Sporting, que tinha vencido a primeira mão, em Alvalade, por 2-1.