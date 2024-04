Coligação Confiança identifica o que considera serem “promessas falhadas” da CMF

A equipa da Coligação Confiança na Câmara Municipal do Funchal (CMF) promoveu este sábado mais uma das suas iniciativas de proximidade, onde os vereadores visitaram as freguesias de Santo António e São Martinho, e auscultaram as populações sobre os "problemas que se vão acumulando na cidade".

Através de comunicado dão conta do que viram e ouviram. Da visita destaca-se a "insatisfação dos munícipes com a contínua negligência do actual executivo municipal no que toca ao investimento nas zonas altas, com espaço público ao abandono, degradação de infra estruturas municipais e falta de atenção no que diz respeito ao bem-estar animal".

Em Santo António, diz a Confiança, as maiores críticas ouvidas são a "falta de limpeza dos caminhos, os buracos nas estradas e os terrenos por desmatar". Em São Martinho testemunhou-se o "abandono a que está votado o Jardim na encosta a Sul da igreja, com este espaço verde a pautar pela ausência do parque infantil e sem áreas adequadas para animais de estimação. Unânime é o incumprimento das promessas eleitorais, como foi a criação de um ‘dog park’, a abertura de várias estradas ou a requalificação do centro de Santo António".

A Confiança sugere que se faça no Jardim de São Martinho o prometido ‘dog park’, que servirá como um refúgio seguro e agradável para os cães e seus donos. Relembramos que no mandato anterior, o bem-estar animal foi assumido como uma prioridade estrutural, com medidas históricas em Portugal, como banir a utilização de animais em circos, proibir o abate de animais no concelho, implementar campanhas de esterilização e ao inaugurar o primeiro e único ‘dog park’ do Funchal no Jardim da Ajuda. Actualmente, os únicos animais cujo bem-estar tem apresentado melhorias são os ratos, os mosquitos e as baratas que, por incompetência deste executivo, multiplicam-se numa praga crescente nesta cidade. Vereadora Cláudia Dias Ferreira

“É este tipo de atitudes que o executivo do PSD apresenta, baseadas no engano e na mentira, com promessas falhadas e um sistemático passar de responsabilidades para outros, que faz com que haja um descrédito generalizado na política e leva ao crescimento de populismos e extremismos”, defende a autarca.

É importante vir para o terreno, dar a cara pelo que prometeram e ouvir de viva-voz o que o povo pensa desta triste governação, em vez de se fecharem nos gabinetes ou na sua redoma partidária. Vereadora Cláudia Dias Ferreira

A Coligação Confiança "reafirma o compromisso com a transparência, a legalidade e o interesse público, e seguirá vigilante em defesa dos interesses dos munícipes do Funchal".