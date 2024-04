Madeira Shopping realiza campanha de adopção de animais

O Madeira Shopping juntou-se à Câmara Municipal do Funchal para promover uma campanha de adopção de animais com o objectivo de dar uma família aos patudos acolhidos pelo abrigo Canil do Vasco do Gil. É através de uma exposição fotográfica, que arranca hoje e decorre até 21 de Abril, no Piso 0 do centro comercial, que se poderá conhecer os animais disponíveis para adoção.

Esta campanha de sensibilização chega ao Centro com uma mostra de dezenas de imagens de tamanho real de cães e gatos, que vêm sempre acompanhadas de uma descrição dos animais e das suas histórias.

A iniciativa da Câmara Municipal do Funchal, através da sua Unidade do Bem-Estar Animal, com o apoio do Madeira Shopping, pretende ajudar ao aumento das adoções no Canil do Vasco Gil, contribuindo, assim, para um final feliz aos vários animais que procuram um lar.